1 Мая 2026
RU

Золотой медалист на "Кубке Президента-2026": "Мы показали максимальный результат"

Гребля
Новости
1 Мая 2026 16:18
21
Азербайджанский гребец Гияс Ахмедов заявил, что золотая медаль в финальный день международной регаты "Кубок Президента-2026" стала результатом серьезной подготовки.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен прокомментировал победу после заезда, в котором он вместе с Тенгизом Гагнидзе выиграл золото в двойке на байдарке на дистанции 200 метров среди участников 2008-2009 годов рождения.

Ахмедов отметил: "Очень рад, что на этих соревнованиях мы показали самый высокий результат. К международной регате готовились очень серьезно. Заранее верили, что наш результат будет отличным, хотя были определенные сложности. Поскольку заезд проходил днем, ощущалась усталость".

Гребец также связал успех с качественной подготовкой: "Это плод правильного тренировочного процесса".

Отметим, что регата "Кубок Президента-2026", посвященная 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Мингячевире.

Хумай Искендерли

İdman.Biz
Тэги:

