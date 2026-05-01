Гвардиола пошутил о матче "ПСЖ" - "Бавария"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с юмором прокомментировал полуфинальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией".

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист во вторник вечером посетил матч третьего дивизиона Англии между "Стокпортом" и "Порт Вейлом", несмотря на параллельную игру грандов европейского футбола.

На пресс-конференции Гвардиола с иронией объяснил свой выбор. "Накануне я посмотрел календарь, увидел матч "ПСЖ" - "Бавария" и подумал: "Фу, какая ужасная игра, и тренеры не очень - Энрике и Компани". Я влюблен в английский футбол и решил поехать в Стокпорт", - заявил он.

В настоящее время Гвардиола готовит "Манчестер Сити" к выездному матчу английской Премьер-лиги против "Эвертона". Встреча состоится 4 мая.