Для этого игрока двери в "Барселону" окончательно закрыты

В "Барселоне" приняли решение больше не рассматривать вариант с подписанием вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, после событий прошлого года каталонский клуб окончательно закрыл для себя возможность трансфера 23-летнего футболиста.

Ранее СМИ активно связывали Уильямса с переходом в "Барселону", и сделка казалась близкой к завершению. Однако игрок неожиданно продлил контракт с клубом из Бильбао до лета 2035 года.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что футболист использовал интерес "Барселоны" для улучшения условий нового соглашения с "Атлетиком".