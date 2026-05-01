Луис Энрике установил рекорд Лиги чемпионов по скорости 50 побед

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике стал самым быстрым специалистом, достигшим отметки в 50 побед в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, юбилейная победа была одержана в матче против "Баварии" (5:4) в первом полуфинале турнира. Испанский наставник достиг этого показателя за 77 матчей.

Предыдущий рекорд принадлежал главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, которому понадобилось 79 игр для достижения 50 побед в Лиге чемпионов.

Отметим, что в тренерской карьере Энрике также значится работа в "Барселоне", тогда как Гвардиола ранее возглавлял не только каталонский клуб, но и "Баварию".

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Действующим победителем турнира является "ПСЖ".