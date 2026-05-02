"Бавария" в концовке ушла от поражения в матче с "Хайденхаймом" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

2 Мая 2026 19:41
"Бавария" на своем поле сыграла вничью с "Хайденхаймом" в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги — 3:3.

Грузинский нападающий Буду Зивзивадзе вывел гостей вперед на 22-й минуте. Спустя девять минут преимущество "Хайденхайма" удвоил Эрен Динкчи.

Мюнхенцы сумели отыграться благодаря дублю Леона Горецки. Полузащитник отличился на 44-й и 57-й минутах. На 76-й минуте Зивзивадзе также оформил дубль и снова вывел гостей вперед.

Ничью "Баварии" принес автогол голкипера Дианта Рамая на 90+10-й минуте.

"Бавария", которая ранее досрочно выиграла Бундеслигу, набрала 83 очка. У команды Венсана Компани прервалась серия из пяти побед подряд в чемпионате Германии. 6 мая мюнхенцы дома проведут ответный матч против "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра — 4:5).

"Хайденхайм" (23 очка) остается на последнем месте в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Гамбург" на выезде переиграл "Айнтрахт" (2:1), а "Унион" и Кельн" выдали результативную ничью (2:2).

19:30

"Хоффенхайм" дома сыграл вничью со "Штутгартом" в 32-м туре чемпионата Германии — 3:3. Игра прошла на стадионе "ПреЗеро Арена".

За хозяев поля забили Андрей Крамарич (дубль) и Базумана Туре. У гостей отличились Крис Фюрих, Эрмедин Демирович и Тиагу Томаш, который забил на 90+5-й минуте.

На 69-й минуте игры полузащитник "Штутгарта" Атакан Каразор получил красную карточку.

"Хоффенхайм" с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, "Штутгарт" (58 очков) — четвертый.

В другом матче 32-го тура Бундеслиги "Вердер" уступил "Аугсбургу" (1:3).

