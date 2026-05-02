АПЛ: "Брентфорд" разгромил "Вест Хэм", "Ньюкасл" победил "Брайтон"

"Брентфорд" дома победил "Вест Хэм" в матче 35-го тура АПЛ — 3:0.

На 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Константиноса Мавропаноса. Игор Тиаго с пенальти удвоил преимущество в счете на 52-й минуте, а окончательный счет на 82-й минуте установил Миккель Дамсгор.

"Брентфорд" (51 очко) прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в АПЛ. "Вест Хэм" с 36 очками идет 17-м. Лондонцы могут опуститься в зону вылета из АПЛ, если "Тоттенхэм" обыграет "Астон Виллу" в 35-м туре.

В параллельных матчах "Ньюкасл" победил "Брайтон" (3:1), а "Вулверхэмптон" и "Сандерленд" сыграли вничью (1:1).