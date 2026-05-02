"ПСЖ" не сумел обыграть "Лорьян" в Лиге 1

"ПСЖ" дома сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 32-го тура французской Лиги 1 — 2:2.

Парижане вышли вперед на 6-й минуте благодаря голу Ибраима Мбая. Спустя шесть минут гости сравняли счет, отличился Пабло Пажи.

На 62-й минуте Уоррен Заир-Эмери снова вывел "ПСЖ" вперед. "Лорьян" отыгрался на 78-й — забил Айегун Тосин.

"ПСЖ" (70 очков) продолжает лидировать в Лиге 1. Команда Луиса Энрике на 7 очков опережает "Ланс", но у соперника есть игра в запасе. "Лорьян" с 42 очками идет девятым в турнирной таблице.