В Сумгайыте пройдет турнир по бильярду памяти Гейдара Алиева

В Сумгайыте 2 мая состоится городской турнир по бильярду, посвященный памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бильярда Азербайджана, соревнование направлено на развитие этого вида спорта, формирование здоровой конкурентной среды и объединение любителей бильярда.

Организаторы пригласили болельщиков посетить турнир и поддержать участников. В федерации подчеркнули, что такие соревнования помогают повышать интерес к бильярду и расширять спортивную активность в регионах.