Тахмина Таги-заде: “Азербайджан один из первых применил ИИ в антидопинге” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Чистый спорт – один из главных приоритетов для азербайджанских атлетов. За это в стране отвечает Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA).

Международная антидопинговая система имеет свои правила и нюансы. Порой допинг может попасть в организм самым неожиданным способом, а доказать свою невиновность спортсмену бывает очень сложно, а скорее невозможно. Невнимательность и один неверный шаг может привести к санкциям, некоторые из которых включают в себя запрет не только на участие в соревнованиях, но и на тренировки.

Об этом и многом другом в интервью İdman.Biz рассказала исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде.

– В каких видах спорта AMADA чаще всего берет пробы?

– Планирование тестирования в AMADA осуществляется в соответствии с международными стандартами. Они предусматривают классификацию видов спорта по уровням риска. Наибольшее количество проб отбирается в дисциплинах, относящихся к высокой зоне риска.

Данный план регулярно пересматривается с учетом мировых тенденций и национальных приоритетов. Если анализировать период с 2017 по 2025 годы, то наибольшее число санкций в Азербайджане было зафиксировано в борьбе, далее следуют бокс, тяжелая атлетика

и таэквондо. В глобальном контексте, согласно международной статистике, чаще всего нарушения фиксируются в легкой атлетике и велоспорте.

– А такие виды спорта как шахматы? Там берутся пробы?

– Да, антидопинговое тестирование проводится во всех видах спорта, включая шахматы, несмотря на то, что они относятся к категории низкого риска. Например, в 2023 году в рамках Кубка мира, проходившего в Баку, AMADA по запросу Международной шахматной федерации осуществляла тестирование спортсменов из различных стран.

– То есть вы тестируете не только азербайджанских спортсменов?

– Основная деятельность AMADA направлена на национальных спортсменов. Ведь наша ключевая задача – обеспечение соблюдения антидопинговых правил внутри страны и подготовка сборных к международным соревнованиям в условиях полного соответствия стандартам.

В то же время, при проведении интернациональных соревнований на территории Азербайджана, AMADA осуществляет тестирование по запросу международных федераций или организаторов турниров. В таких случаях агентство может обеспечить полный цикл процесса – от отбора проб до управления результатам. Подобная практика применялась, в частности, в рамках Игр СНГ и турниров серии “Большого шлема”.

– Могут ли допинговые препараты содержать наркотические вещества?

– Да, ряд веществ, включенных в ежегодно обновляемый список запрещенных веществ и методов, также классифицируются как наркотические. Например, в 2024 году был зафиксирован случай обнаружения метамфетамина – вещества, которое запрещено к использованию в любое время. Однако некоторые вещества, такие как каннабис, запрещены только в соревновательный период.

Важно учитывать, что национальные законодательства различных стран могут отличаться, но для спортсменов приоритетом остаются антидопинговые правила. Также отмечу случаи выявления болденона – анаболического стероида, запрещенного как к применению, так и к ввозу на территорию Азербайджана. Подобные кейсы находятся в стадии расследования и могут повлечь санкции сроком до четырех лет.

– Часто ли в стране фиксируются серьезные нарушения с тяжелыми последствиями?

– К сожалению, такое случается, несмотря на многолетнюю образовательную работу. В антидопинговой системе действует принцип строгой ответственности, согласно которому спортсмен в ответе за любые вещества, обнаруженные в его организме, независимо от намерений. Показателен случай 2025 года, когда атлет приобрел лекарственный препарат без

рецепта, не уточнив его состав, в результате чего в его организм попал эфедрин. Это привело к дисквалификации сроком на два года.

– Что если спортсмену нужно именно то лекарство, в котором есть допинг?

– В таких случаях предусмотрен механизм получения разрешения на терапевтическое

использование. Спортсмен должен предоставить соответствующую медицинскую документацию, подтверждающую наличие заболевания и обоснованность назначения препарата. Заявка рассматривается независимым комитетом, который принимает решение в соответствии с международными критериями.

В Азербайджане функционируют три независимых Антидопинговых Комитета: дисциплинарный, апелляционный и комитет по терапевтическому использованию препаратов.

– Может ли быть доказано ненамеренное применение допинга?

– Да, однако доказательство отсутствия вины или халатности является крайне сложным процессом. В мировой практике есть случаи, когда запрещенное вещество попадало в организм спортсмена непреднамеренно – например, через загрязненные пищевые продукты или добавки. В таких ситуациях при наличии достаточной доказательной базы санкции могут быть смягчены или не применяться. Тем не менее, подобные случаи остаются предметом активных дискуссий в международном антидопинговом сообществе.

– Как спортсмены обычно объясняют применение допинга?

– Наиболее распространенные объяснения сводятся к отрицанию факта употребления, незнанию состава препарата или утверждению, что его назначил врач. Однако, в соответствии с принципом строгой ответственности, такие аргументы не являются валидными, в конечном итоге именно атлет отвечает за все вещества, обнаруженные в его организме.

– А насколько вы оцениваете осведомленность спортсменов в этом вопросе?

– Уровень осведомленности постепенно повышается, однако необходимо учитывать, что состав национальных сборных постоянно обновляется. Образовательная работа должна носить непрерывный и системный характер. С конца 2025 года мы начали внедрение обновленной стратегии антидопингового образования, в рамках которой заложено тесное взаимодействие со спортивными федерациями. В каждой организации определены контактные лица, для которых будут проводиться обучение, сертификация и последующая ресертификация по вопросам антидопинга. А они в дальнейшем будут вести семинары в самих федерациях под мониторингом AMADA. Ожидаем, что такая модель позволит обеспечить устойчивый эффект.

– Что если другие лица тоже были намеренно задействованы в нарушении антидопинговых правил?

– Антидопинговые правила распространяются не только на спортсменов, но и на вспомогательный персонал, включая тренеров, врачей и административных работников.

В случае доказанной причастности к хранению, распространению или содействию, то есть к нарушению любого из 11 антидопинговых правил, применяются санкции. В практике AMADA были случаи применения санкций к медицинскому персоналу и представителям спортивных организаций.

– Как вы узнаете о причастности других лиц?

– В AMADA функционирует анонимная платформа SUSMA!, позволяющая сообщать о возможных нарушениях. Вся поступающая информация проходит обязательную проверку, в том числе с привлечением правоохранительных органов. Решения принимаются исключительно на основе доказательной базы.

– Как часто проба B опровергает результат пробы A в AMADA?

– В соответствии с международной процедурой, анализ начинается с пробы A. В случае неблагоприятного результата спортсмен имеет право запросить анализ пробы B. Если результат не подтверждается, санкции не применяются. На сегодняшний день в Азербайджане не было случая, когда результаты пробы A были оспорены.

– Почему о применении допинга часто становится известно после того, как спортсмен уже выступил на соревнованиях?

– Это связано с развитием медицинских, аналитических технологий. Например, биологические образцы с Олимпийских игр хранятся до 10 лет, что позволяет проводить повторный анализ с применением более современных методов. В результате возможны случаи ретроспективного выявления нарушений и пересмотра результатов соревнований.

– Бывали ли в мировой практике случаи, когда проявлялось недоверие к антидопинговому агентству страны?



– Да. Национальные антидопинговые организации обязаны строго соблюдать международные стандарты. В случае несоответствия могут применяться серьезные санкции на государственном уровне, включая ограничения в участии в международных соревнованиях.

В последние годы требования только усиливаются. 1 апреля 2024 года в силу вступила новая поправка, принятая Исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которой при признании страны несоответствующей стандартам санкции могут распространяться даже на руководство государства.

– С какими странами Азербайджан сотрудничает в сфере антидопинга?

– AMADA активно развивает международное сотрудничество. В частности, в сфере расследований мы взаимодействуем с Германией, в образовательной области – с Австрией и Литвой. Также мы привлекали экспертов из Польши для проведения специализированных семинаров для Антидопинговых Комитетов. Такие партнерства позволяют усиливать институциональный потенциал AMADA .

– В агентстве работают иностранные специалисты?

– На сегодняшний день все сотрудники AMADA являются гражданами Азербайджана. За 10 лет работы агентство сформировало собственную экспертную базу. Более того, в ряде направлений AMADA уже делится опытом на международных площадках. Например, мы являемся одной из первых национальных антидопинговых организаций, начавших внедрение ИИ. Искусственный интеллект используется для обновления образовательных программ и обработки больших массивов данных, включая биологические показатели спортсменов. При этом особое внимание уделяется вопросам защиты персональных данных и валидации результатов.