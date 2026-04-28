28 Апреля 2026
Сборная Азербайджана выступит на Евро по сумо

28 Апреля 2026 14:41
Сборная Азербайджана выступит на Евро по сумо

Мужская и женская сборные Азербайджана по сумо примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в шотландском Стерлинге с 26 по 29 июня.

"Мужчины выступят во всех существующих категориях, а женщины - в некоторых. Пока окончательно не определено, каким составом мы отправимся на турнир", - сказал вице-президент Ассоциации японских боевых искусств и культуры Азербайджана Ульви Агамиров в комментарии Азертадж.

По его словам, окончательный состав команды будет утвержден позднее.

Отметим, чемпионат Европы станет одним из главных международных стартов сезона для азербайджанских сумоистов.

