Массовая авария на сверхскоростной трассе в США: столкнулись более 20 машин - ВИДЕО

27 Апреля 2026 11:20
На одной из крупнейших автомобильных гонок США произошла масштабная авария с участием более 20 машин. Инцидент случился на знаменитой трассе в Талладеге, штат Алабама.

Как сообщает İdman.Biz, причиной массового столкновения стал контакт между автомобилями Росса Честейна и Буббы Уоллеса, который в тот момент лидировал в заезде.

После первого удара на высокой скорости началась цепная реакция, в результате которой в аварию оказались вовлечены десятки участников. Над трассой поднялось плотное облако дыма, а обломки автомобилей разлетелись по покрытию.

Организаторы немедленно остановили гонку, чтобы очистить трассу, эвакуировать поврежденные машины и оценить техническое состояние болидов. Несмотря на масштаб происшествия, серьезных травм среди гонщиков зафиксировано не было.

Эпизод уже называют одним из самых крупных инцидентов сезона на американских овальных трассах.

İdman.Biz
