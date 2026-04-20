Во время ралли в Аргентине погиб зритель - ВИДЕО

Зритель погиб во время финального этапа Южноамериканского ралли в Мина-Клаверо (Аргентина) после того, как автомобиль участника потерял управление и вылетел с трассы в толпу болельщиков. Организаторы ралли приняли решение отменить соревнования, сообщает İdma.Biz со ссылкой на "РИА Новости Спорт".

Инцидент произошел на одном из спецучастков. Volkswagen Polo под управлением парагвайцев Дидье Ариаса и Эктора Нуньеса выбросило за пределы трассы в сектор, где находились зрители. В результате аварии трое болельщиков были госпитализированы. 25-летний мужчина с множественными травмами находился в критическом состоянии, позже стало известно о его смерти. 40-летняя женщина и маленькая девочка также получили травмы, но их жизням ничего не угрожает.

