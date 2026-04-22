22 Апреля 2026
RU

Скандал в Италии: имена футболистов и пилота Ф-1 всплыли в деле об эксплуатации проституции

Другое
Новости
22 Апреля 2026 08:12
56
В Милане раскрыта преступная схема по организации эскорт-услуг для состоятельных клиентов, среди которых оказались футболисты Серии А и пилот Формулы-1, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на материалы прокуратуры.

По данным следствия, компания по продвижению мероприятий в ночных клубах Милана предлагала VIP-клиентам пакет услуг: вечеринка в заведении, номер в роскошном отеле и эскорт. Стоимость таких пакетов составляла тысячи евро. Общий оборот нелегального бизнеса превысил € 1,2 млн.

В распоряжении следователей оказались записи телефонных разговоров. В одной из них упоминается гонщик Формулы-1: "Есть мой друг, пилот Ф-1… он приезжает в Милан сегодня вечером, хочет девушку".

По информации издания, в деле фигурируют не менее 50 известных клиентов, включая футболистов и других спортсменов. Их имена в документах скрыты. Также установлено, что во время вечеринок употреблялся веселящий газ — вещество, вызывающее эйфорию и не оставляющее следов при допинг-контроле.

К организации были привлечены около 10 девушек в возрасте от 18 до 30 лет, как профессиональные эскорт-работницы, так и молодые женщины, вовлеченные в индустрию мероприятий. Они получали 50% от прибыли и проживали в помещениях компании в Чинизелло-Бальсамо. Аналогичная деятельность велась на греческом острове Миконос.

Четыре человека арестованы по обвинению в пособничестве и эксплуатации проституции, а также в отмывании доходов. Расследование координирует прокуратура Милана, оперативные действия проводило финансово-экономическое подразделение полиции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере спорта
10:22
Другое

Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере спорта - ФОТО

Турецкая делегация находится с визитом в Баку в рамках обмена специалистами
Стартовал 29-й сезон военно-спортивной игры "Шахин"
21 Апреля 10:44
Другое

Стартовал 29-й сезон военно-спортивной игры "Шахин" - ФОТО

В районных этапах участвуют более 23 тысяч школьников
Во время ралли в Аргентине погиб зритель - ВИДЕО
20 Апреля 03:20
Другое

Во время ралли в Аргентине погиб зритель - ВИДЕО

Инцидент произошел на одном из спецучастков
В Баку состоялся турнир по бильярду среди сотрудников государственных структур - ФОТО
19 Апреля 06:16
Другое

В Баку состоялся турнир по бильярду среди сотрудников государственных структур - ФОТО

За победу боролись 19 участников
Пилот погиб в результате массовой аварии в автогонке на Нюрбургринге
19 Апреля 01:32
Другое

Пилот погиб в результате массовой аварии в автогонке на Нюрбургринге

Участниками массовой аварии стало семь автомобилей
Фарид Гаибов ознакомился с условиями Республиканского олимпийского лицея
17 Апреля 20:45
Другое

Фарид Гаибов ознакомился с условиями Республиканского олимпийского лицея - ФОТО

Министр дал поручения по дальнейшему улучшению инфраструктуры

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки