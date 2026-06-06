В Баку завершилась двухдневная программа НОК "Безопасный спорт" - ФОТО

В Азербайджане подошла к концу двухдневная программа "Безопасный спорт", организованная Национальным олимпийским комитетом (НОК) для представителей национальных спортивных федераций.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе интенсивного курса участники получили как теоретические, так и практические знания. Основное внимание было уделено следующим ключевым направлениям:

- Разработка и внедрение политики безопасного спорта;

- Создание прозрачных механизмов подотчетности;

- Методология расследования инцидентов и правонарушений в спортивной среде;

- Применение эффективных защитных мер для атлетов.

В завершение мероприятия лицам, ответственным за безопасный спорт в национальных федерациях, были торжественно вручены официальные сертификаты. В церемонии награждения приняли участие вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, а также члены Комиссии по безопасному спорту Эльгюн Сафаров, Хазар Исаев и Фарида Азизова.

На следующем этапе проекта планируется активное внедрение и усиление стандартов безопасного спорта непосредственно внутри самих федераций, продолжение просветительской работы среди спортсменов и тренеров, а также окончательное формирование четких механизмов отчетности.