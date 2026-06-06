6 Июня 2026
RU

В Баку завершилась двухдневная программа НОК "Безопасный спорт" - ФОТО

Другое
Новости
6 Июня 2026 21:40
8
В Баку завершилась двухдневная программа НОК "Безопасный спорт" - ФОТО

В Азербайджане подошла к концу двухдневная программа "Безопасный спорт", организованная Национальным олимпийским комитетом (НОК) для представителей национальных спортивных федераций.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе интенсивного курса участники получили как теоретические, так и практические знания. Основное внимание было уделено следующим ключевым направлениям:

- Разработка и внедрение политики безопасного спорта;

- Создание прозрачных механизмов подотчетности;

- Методология расследования инцидентов и правонарушений в спортивной среде;

- Применение эффективных защитных мер для атлетов.

В завершение мероприятия лицам, ответственным за безопасный спорт в национальных федерациях, были торжественно вручены официальные сертификаты. В церемонии награждения приняли участие вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, а также члены Комиссии по безопасному спорту Эльгюн Сафаров, Хазар Исаев и Фарида Азизова.

На следующем этапе проекта планируется активное внедрение и усиление стандартов безопасного спорта непосредственно внутри самих федераций, продолжение просветительской работы среди спортсменов и тренеров, а также окончательное формирование четких механизмов отчетности.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку стартовал фестиваль ретро- и суперкаров
17:13
Другое

В Баку стартовал фестиваль ретро- и суперкаров - ВИДЕО

На Приморском бульваре представлены классические автомобили и современные спорткары

“Золото” мини-футбола и путь командных видов спорта Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
5 Июня 15:53
Другое

“Золото” мини-футбола и путь командных видов спорта Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

История успехов командных видов спорта Азербайджана, которые случаются нечасто, но остаются в памяти надолго
НОК начал новый этап программы безопасного спорта
5 Июня 14:22
Другое

НОК начал новый этап программы безопасного спорта

В мероприятии приняли участие представители 24 федераций

Азербайджанская экс-гимнастка Зейнаб Джавадлы задержана в Дубае
5 Июня 13:21
Другое

Азербайджанская экс-гимнастка Зейнаб Джавадлы задержана в Дубае

Причиной стала продолжающаяся судебная тяжба об опеке над тремя детьми

Азербайджанский брейкер: “Мы не из этого мира” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
5 Июня 12:39
Другое

Азербайджанский брейкер: “Мы не из этого мира” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Преподаватель по брейк-дансу Агиль Гулиев дал интервью İdman.Biz

Бывший пилот Формулы-3 предстал перед судом по делу об изнасиловании медсестры Шумахера
4 Июня 23:16
Другое

Бывший пилот Формулы-3 предстал перед судом по делу об изнасиловании медсестры Шумахера

Члены семьи Шумахера не являются фигурантами дела

Самое читаемое

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 17:06
Гимнастика

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Новые правила ISU сделали ключевым не только открепление от прежней национальной федерации

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной