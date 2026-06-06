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В Баку стартовал фестиваль ретро- и суперкаров - ВИДЕО

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6 Июня 2026 17:13
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В Баку стартовал фестиваль ретро- и суперкаров

В Баку начался фестиваль Classics & Supercars, который собрал любителей классических и современных автомобилей.

Как сообщает İdman.Biz, двухдневное мероприятие проходит на территории Приморского национального парка при совместной организации Азербайджанской автомобильной федерации (ААФ) и Nazar Holdings.

В рамках фестиваля на Бакинском бульваре представлены классические автомобили, спортивные машины и современные суперкары. Посетители могут увидеть как экспонаты из коллекции ААФ, так и автомобили владельцев, зарегистрировавшихся для участия в мероприятии.

К категории классических относятся автомобили, выпущенные до 1986 года. Представленные модели отражают различные этапы развития автомобильной промышленности, особенности дизайна и инженерные решения своего времени.

Фестиваль предоставляет возможность познакомиться одновременно с ретроавтомобилями, ставшими частью истории мирового автопрома, и современными спортивными машинами, отличающимися высокими технологиями и скоростными характеристиками.

Выставка будет открыта до 18:00 6 июня и до 16:00 7 июня.

İdman.Biz
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