Чингиз Гусейнзаде: "В каждой федерации должен быть ответственный по безопасному спорту"

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде выступил на мероприятии, посвященном программе "Безопасный спорт для национальных спортивных федераций".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Гусейнзаде заявил, что Национальный олимпийский комитет на протяжении многих лет уделяет особое внимание вопросам безопасного спорта.

"В этом направлении организуются различные тренинги и семинары, изучается международный опыт и оказывается методическая поддержка федерациям", - отметил Гусейнзаде.

Он подчеркнул, что для проведения встреч и обучающих программ в Азербайджан приглашались известные мировые специалисты в области безопасного спорта.

"В то же время нам удалось подготовить местных специалистов в этой сфере. В последние годы на крупных международных соревнованиях вопросы безопасного спорта были доверены местным специалистам, которые успешно справились со своими обязанностями. В будущем в каждой федерации планируется деятельность ответственного по безопасному спорту. Эти специалисты будут координировать соответствующие вопросы внутри федераций и содействовать защите прав и безопасности спортсменов", - заявил вице-президент НОК.