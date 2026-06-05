“Золото” мини-футбола и путь командных видов спорта Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Став вчера чемпионом Европы, сборная Азербайджана по мини-футболу подарила болельщикам страны редкий повод для особой радости. А именно – радости за командные виды спорта, которые традиционно считаются слабым местом азербайджанского спорта. Коллектив Эльшада Гулиева имеет уже три крупных титула: два чемпионства Европы и звание чемпиона мира.

Конечно, мини-футбол не может сравниться по популярности и масштабу с классическим футболом. Но это никак не умаляет заслуг команды. Тем более что сборная состоит исключительно из азербайджанских игроков, в отличие от того же классического футбола.

Впрочем, и в большом футболе у любителей спорта страны есть повод для гордости. Речь идет, безусловно, о клубе “Карабах”, который знают уже не только в Азербайджане, но и в Европе. Особенно заметно, как за последние годы вырос уровень команды: еще в сезоне 2017/18 “Карабах” впервые в истории азербайджанского футбола пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а в минувшем сезоне сделал следующий шаг вперед, выйдя уже в стадию плей-офф.

Еще одни значимые достижения принадлежат футзалу. В сезонах 2009/10 и 2013/14 “Араз-Нахчыван” занял третье место в Кубке УЕФА. А в 2010 году сборная Азербайджана сенсационно дошла до полуфинала своего дебютного чемпионата Европы.

Золотые времена были и у азербайджанского волейбола. В 2002 году бакинский волейбольный клуб “Азеррейл” выиграл женский CEV Top Teams Cup (ныне Кубок CEV) – второй по значимости еврокубок после Лиги чемпионов. В 2010-х же на международной арене блистала “Рабита”. Команда принесла первый мировой титул азербайджанскому клубному спорту. В 2011 году стала победителем клубного чемпионата мира, разгромив в финале со счетом 3:0 сильнейший “Вакифбанк” (Турция). Уже в следующем, 2012 году, выиграла “серебро” на этих же соревнованиях. Кроме того, команда завоевала серебряные медали Лиги чемпионов CEV в 2011 и 2013 годах, а в 2014 стала бронзовым призером турнира.

Женская сборная Азербайджана по волейболу также находилась на высоком уровне. В 2005 (дебют) и 2017 годах команда занимала четвертое место на чемпионатах Европы.

Когда-то радовал болельщиков и баскетбол. Мужская сборная Азербайджана завоевала историческое “золото” на первых Играх исламской солидарности, которые прошли в 2005 году в Мекке. Также сборная становилась чемпионом Европы среди малых стран в 2006 и 2008 годах.

Были достижения и в баскетболе 3х3 (стритбол). Мужская сборная завоевала “золото” Игр исламской солидарности в 2017 году в Баку и “серебро” в 2021-м в Конье (Турция).

В последние годы лидерство в баскетболе 3х3 перешло к женской сборной. Команда завоевала историческое “серебро” Кубка чемпионов ФИБА 2026 года. А в 2024-м пробилась на Олимпийские игры. Таким образом, сборная стала первой в истории командных видов спорта страны, участвовавшей на главных соревнованиях четырехлетия. Хотя в плей-офф выйти не удалось, но по ходу турнира баскетболистки одержали сенсационную победу над действующими на тот момент олимпийскими чемпионками из США.

Пусть и нечасто, но в разные периоды истории командные виды спорта все же приносили азербайджанским болельщикам немало ярких эмоций. Жаль, что многие из этих успехов со временем угасали, а не перерастали в еще более серьезные достижения. Но, возможно, очередная победа сборной по мини-футболу вдохновит и другие командные виды спорта Азербайджана.