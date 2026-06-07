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В Баку объединили суперкары и водный спорт - ФОТО

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7 Июня 2026 17:53
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В Баку объединили суперкары и водный спорт - ФОТО

Федерация водных видов спорта Азербайджана приняла участие в автомобильном фестивале Classics & Supercars, который прошел в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие состоялось на территории Приморского национального парка и было организовано Федерацией автомобильного спорта Азербайджана.

В рамках фестиваля были представлены классические автомобили, суперкары и спортивные машины. Однако внимание посетителей привлекли не только автомобильные экспозиции.

В программу мероприятия вошли показательные выступления представителей Федерации водных видов спорта Азербайджана. Каяки и парусные лодки создали эффектное зрелище в акватории Каспийского моря, а выступления спортсменов добавили фестивалю динамики и были тепло встречены зрителями.

İdman.Biz
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