Азербайджанский брейкер: “Мы не из этого мира” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Брейк-данс – один из самых зрелищных видов спорта. Он зародился в 1970-х годах как часть уличной культуры. Все начиналось с движений в стойке, позже появились элементы на полу, а затем и сложные вращения. Эти направления объединились в тот брейкинг, который мы знаем сегодня. Брейк-данс прошел путь от уличного танца до полноценной спортивной дисциплины. А в 2024 году впервые вошел в программу Олимпийских игр в Париже.
Одним из ярких представителей азербайджанского брейкинга является 33-летний Агиль Гулиев, который уже много лет не только выступает сам, но и обучает молодых спортсменов. İdman.Biz поговорил с Гулиевым о развитии этого спорта в Азербайджане, Олимпиаде и многом другом.
– Как вы начали заниматься брейкингом?
– О брейкинге впервые узнал из телевизора. Позже заметил, как мой друг тренируется на улице, и начал ходить в ту же школу, где занимался и он. Именно там впервые увидел настоящий брейк-данс вживую. Это произвело на меня сильное впечатление. Тогда мне было 16 лет.
Поначалу родители не поддерживали мое увлечение. Для них брейк-данс был чем-то новым и непонятным. Однако со временем увидели мои успехи, поняли, насколько серьезно я отношусь к тренировкам. С тех пор семья всегда поддерживала меня.
– Как за эти годы изменился брейк-данс?
– Раньше основное внимание уделялось вращениям, работе ног. Топ рока было мало (стиль брейк-данса, который танцуют стоя, без сложных трюков – Авт.). Развитие шло медленнее, потому что было мало соревнований, практически не было финансовой поддержки. Многие воспринимали брейк-данс просто как уличный танец, а не как полноценный спорт.
Ситуация изменилась, особенно после включения брейк-данса в олимпийскую программу. Танец стал сложнее, появились новые элементы и правила, профессиональные соревнования и в целом больше возможностей для развития. Теперь оцениваются не только силовые трюки, но и музыкальность, стиль, техника исполнения.
– А как менялся интерес к этому направлению в Азербайджане?
– На мой взгляд, раньше интерес к брейкингу был выше. В 2000-х годах на тренировки приходило очень много парней и девушек разных возрастов. Сейчас в основном занимаются дети. Взрослые боятся начинать. Думают, что на первой же тренировке придется крутиться на голове. Но это не так. Обучение начинается с простых движений в стойке, а к более сложным элементам переходят постепенно и только при должной физической подготовке. К тому же брейк-дансом можно заниматься с пяти до 45-50 лет.
Отмечу еще один момент. Неправильно думать, что брейк-данс якобы не подходит девочкам. Спорт – это здоровье и возможность снять стресс. Кроме того, сегодня проводится множество соревнований, разыгрываются денежные призы, спортсменов приглашают участвовать в рекламных проектах. Можно заниматься преподаванием, проводить мастер-классы и развиваться профессионально. То есть теперь у молодых людей есть понятная цель и перспективы для роста.
– Почему, по-вашему, интерес к брейкингу в Азербайджане снизился?
– В основном связываю это с нехваткой условий. В Европе, Бразилии и многих других странах есть специальные площадки, где могут тренироваться брейкеры, скейтеры, паркурщики и представители других уличных направлений. Там формируется сообщество. Как правило, люди натыкаются на брейк-данс в социальных сетях, но живые выступления производят совсем другое впечатление и вызывают больший интерес. У нас же люди не видят брейк-данс на улицах. Кроме того, сегодня люди сосредоточены в первую очередь на работе и заработке. У них остается меньше времени на спорт и другие увлечения. Тем не менее часто получаю сообщения со словами: “Занятия брейк-дансом – моя детская мечта”.
Но среди детей интерес сохраняется. Мы своими силами стараемся развивать это направление, организуем соревнования, батлы и мастер-классы. Иногда помогают спонсоры, за что мы им благодарны.
View this post on Instagram
– Насколько брейкинг – травмоопасный вид спорта?
– Если человек физически слаб или ведет малоподвижный образ жизни, ему сначала стоит укрепить тело общей физической подготовкой, а потом начинать заниматься брейкингом. Тогда обучение будет проходить легче и безопаснее. Также получить травму рискуют те, кто тренируются без специалиста. При грамотном подходе вероятность травм намного меньше.
– Испытывают ли брейкеры боль, когда выполняют сложные трюки?
– Боли нет, но бывает непривычно. Есть определенные этапы развития. Если ты занимаешься пять лет, не сможешь выполнять движения человека, который тренируется уже десять лет. Нужно пройти каждый этап и набрать необходимый опыт. Ты снова и снова повторяешь движение, привыкаешь к нему, и со временем становится легко. Кроме того, мы постоянно укрепляем тело. У нас есть специальные упражнения для запястий, плеч, рук, ног и всего опорно-двигательного аппарата.
Брейкерам часто говорят: “Вы как будто не из этого мира”. С этим сложно поспорить – я действительно не из этого мира. То, что большинству кажется невозможным, становится для нас чем-то обычным.
– А какой самый сложный элемент вы можете выполнять?
– На данный момент – это Air Twist. Это очень сложный элемент. В Азербайджане его выполняют всего один-два человека. Еще мне очень нравится Hand Hop – прыжки и балансирование на одной руке. Когда люди видят его впервые, часто спрашивают: “Как человек вообще может такое сделать?”. Обычно я отвечаю: “Приходите на тренировку, и я вас этому научу”.View this post on Instagram
– Как вы оцениваете уровень азербайджанских брейкеров?
– Хороший средний уровень. Если говорить о постсоветских странах, то мы на втором месте после Казахстана, затем идут Узбекистан, Грузия, Туркменистан и Армения. Россию не считаю, так как вместе с Китаем и США они являются мировыми лидерами. В этих странах есть отдельные федерации, которые занимаются развитием брейк-данса, а также инфраструктура, школы и тренеры.
Азербайджанских брейкеров не так много, но о нас знают на международной арене. Во многом это благодаря поддержке Министерства спорта, которое отправляло нас на соревнования в преддверии Олимпиады-2024. За рубежом нас часто хвалят за стиль и манеру исполнения. Многие отмечают, что у азербайджанских брейкеров есть узнаваемый почерк. Хотя элементы одинаковые, подача и техника в каждой стране может отличаться. Азербайджанская школа во многом похожа на американскую, но мы также используем элементы национальных танцев. Это одна из особенностей брейкинга: ты можешь вдохновляться любыми танцевальными направлениями и добавлять их элементы в собственный стиль.
– Правильно ли я понимаю, что вы готовились к Олимпиаде-2024?
– Да, мы участвовали в квалификационных соревнованиях олимпийского цикла, где собирались сильнейшие би-бои со всего мира. Например, выступили на чемпионате мира в Южной Корее. Вошли в топ-64, но пройти дальше было сложно. На других международных турнирах обычно доходили до топ-16, и даже топ-4. Но на чемпионате мира участвовало более 200 сильнейших би-боев. Так что с точки зрения уровня конкуренции брейкинг можно назвать более сложным, чем многие другие виды спорта.
Также стоит учитывать, что нас начали отправлять на соревнования за два года до Олимпиады, тогда как другие спортсмены начали подготовку в самом начале олимпийского цикла. У нас не было достаточно времени, чтобы набрать рейтинг (спортсмены получают очки за участие в официальных турнирах – Авт.) и адаптироваться к новой электронной системе судейства.
– Брейк-данс был исключен из олимпийской программы следующих Игр в Лос-Анджелесе. Как вы считаете, есть ли у этого вида спорта олимпийское будущее?
– Мы были уверены, что брейк-данс будет представлен и на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, учитывая, что это направление зародилось именно в США. Решение не включать его в программу стало для нас шоком. Тем не менее брейк-данс продолжает развиваться. Это зрелищный вид спорта, который привлекает много внимания. После получения олимпийского статуса интерес к нему только вырос. Если раньше у меня было условно около 100 учеников, то за последние годы их число увеличилось в несколько раз. Поэтому уверен, что брейкинг вернется в олимпийскую программу.
– При этом в программу Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в этом году в Сенегале, брейк-данс включен. Есть ли у нас талантливые спортсмены, которые могут туда попасть?
– Мы готовим детей к Юношеской Олимпиаде и надеемся, что при поддержке сможем возить их на соревнования. Потому что талантливых ребят, которые вполне могли бы бороться за места в топ-16, у нас много.
Бывший пилот Формулы-3 предстал перед судом по делу об изнасиловании медсестры Шумахера
Члены семьи Шумахера не являются фигурантами дела
Генконсульство Азербайджана в Дубае начало проверку информации по делу Зейнаб Джавадлы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
Дипломатическое представительство взаимодействует с правоохранительными органами ОАЭ
Азербайджан был представлен на конференции по борьбе с допингом
Международный форум был посвящен ограничению доступности запрещенных веществ
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов в мае - ФОТО
В мае гимн Азербайджана прозвучал в 15 странах мира
УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027
Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины
Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента