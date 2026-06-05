Азербайджанский брейкер: “Мы не из этого мира” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Брейк-данс – один из самых зрелищных видов спорта. Он зародился в 1970-х годах как часть уличной культуры. Все начиналось с движений в стойке, позже появились элементы на полу, а затем и сложные вращения. Эти направления объединились в тот брейкинг, который мы знаем сегодня. Брейк-данс прошел путь от уличного танца до полноценной спортивной дисциплины. А в 2024 году впервые вошел в программу Олимпийских игр в Париже.

Одним из ярких представителей азербайджанского брейкинга является 33-летний Агиль Гулиев, который уже много лет не только выступает сам, но и обучает молодых спортсменов. İdman.Biz поговорил с Гулиевым о развитии этого спорта в Азербайджане, Олимпиаде и многом другом.

– Как вы начали заниматься брейкингом?

– О брейкинге впервые узнал из телевизора. Позже заметил, как мой друг тренируется на улице, и начал ходить в ту же школу, где занимался и он. Именно там впервые увидел настоящий брейк-данс вживую. Это произвело на меня сильное впечатление. Тогда мне было 16 лет.

Поначалу родители не поддерживали мое увлечение. Для них брейк-данс был чем-то новым и непонятным. Однако со временем увидели мои успехи, поняли, насколько серьезно я отношусь к тренировкам. С тех пор семья всегда поддерживала меня.

– Как за эти годы изменился брейк-данс?

– Раньше основное внимание уделялось вращениям, работе ног. Топ рока было мало (стиль брейк-данса, который танцуют стоя, без сложных трюков – Авт.). Развитие шло медленнее, потому что было мало соревнований, практически не было финансовой поддержки. Многие воспринимали брейк-данс просто как уличный танец, а не как полноценный спорт.

Ситуация изменилась, особенно после включения брейк-данса в олимпийскую программу. Танец стал сложнее, появились новые элементы и правила, профессиональные соревнования и в целом больше возможностей для развития. Теперь оцениваются не только силовые трюки, но и музыкальность, стиль, техника исполнения.

– А как менялся интерес к этому направлению в Азербайджане?

– На мой взгляд, раньше интерес к брейкингу был выше. В 2000-х годах на тренировки приходило очень много парней и девушек разных возрастов. Сейчас в основном занимаются дети. Взрослые боятся начинать. Думают, что на первой же тренировке придется крутиться на голове. Но это не так. Обучение начинается с простых движений в стойке, а к более сложным элементам переходят постепенно и только при должной физической подготовке. К тому же брейк-дансом можно заниматься с пяти до 45-50 лет.

Отмечу еще один момент. Неправильно думать, что брейк-данс якобы не подходит девочкам. Спорт – это здоровье и возможность снять стресс. Кроме того, сегодня проводится множество соревнований, разыгрываются денежные призы, спортсменов приглашают участвовать в рекламных проектах. Можно заниматься преподаванием, проводить мастер-классы и развиваться профессионально. То есть теперь у молодых людей есть понятная цель и перспективы для роста.

– Почему, по-вашему, интерес к брейкингу в Азербайджане снизился?

– В основном связываю это с нехваткой условий. В Европе, Бразилии и многих других странах есть специальные площадки, где могут тренироваться брейкеры, скейтеры, паркурщики и представители других уличных направлений. Там формируется сообщество. Как правило, люди натыкаются на брейк-данс в социальных сетях, но живые выступления производят совсем другое впечатление и вызывают больший интерес. У нас же люди не видят брейк-данс на улицах. Кроме того, сегодня люди сосредоточены в первую очередь на работе и заработке. У них остается меньше времени на спорт и другие увлечения. Тем не менее часто получаю сообщения со словами: “Занятия брейк-дансом – моя детская мечта”.

Но среди детей интерес сохраняется. Мы своими силами стараемся развивать это направление, организуем соревнования, батлы и мастер-классы. Иногда помогают спонсоры, за что мы им благодарны.