Бахрам Халилов стал абсолютным чемпионом Европы

2 Мая 2026 10:47
Бахрам Халилов стал абсолютным чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по бодибилдингу на хорошей ноте начала выступление на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания).

Как сообщает İdman.Biz, в абсолютном первенстве Junior Men’s Physique Бахрам Халилов занял первое место. Также он поднялся на пьедестал в соревнованиях среди взрослых, став серебряным призером.

Успех в Junior Men’s Physique оказался не единственным для команды в этой дисциплине. Ибрагим Мамедли примерил бронзовую награду.
Медальную копилку команды пополнил и Халид Кязымлы, удостоившийся "серебра".

А в классическом бодибилдинге аналогичного результата добился Эльвин Бабаев.
Таким образом, на счету наших спортсменов одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медаль. Чемпионат Европы продолжается.

İdman.Biz
