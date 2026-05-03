Фарид Гаибов встретился с министром спорта Республики Сербия - ФОТО

3 мая состоялась двусторонняя встреча между министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым и министром спорта Республики Сербия Зораном Гаичем.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в рамках визита сербской делегации в Азербайджан, приуроченного к открытию прямых авиарейсов Баку — Белград.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в сфере спорта. Также обсуждались вопросы взаимного обмена опытом, реализации совместных проектов и возможности взаимодействия на международных соревнованиях.