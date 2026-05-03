Азербайджанский бодибилдер стал абсолютным чемпионом Европы - ВИДЕО

Азербайджанский спортсмен Самир Яшароглу добился успеха на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу.

Как сообщает İdman.Biz, представитель страны завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 кг, а также стал абсолютным чемпионом турнира IFBB Semi Pro Mister Europe, который проходит в испанской Санта-Сусанне.

Ранее в категории Master Men Bodybuilding до 75 кг Адиль Джафаров занял шестое место.

Отметим, что Санта-Сусанна традиционно принимает соревнования подобного уровня, собирая сильнейших бодибилдеров Европы.