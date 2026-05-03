Завершился "Бакинский марафон-2026" - ФОТО

3 Мая 2026 17:24
Завершился "Бакинский марафон-2026"

В Баку завершился "Бакинский марафон-2026", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, в ближайшее время в зоне финиша в Sea Breeze состоится церемония награждения победителей.

Обладатель первого места получит 6000 манатов, за второе место предусмотрено 4000, а за третье - 2000 манатов. Все участники, преодолевшие дистанцию 42 км, будут награждены медалями. Также предусмотрены награды и для других дистанций: первые 2000 финишировавших на 21 км получат медали, а участники 10 км - сертификаты.

Отметим, что в этом году марафон впервые прошел на полной дистанции 42 километра. В соревновании приняли участие около 25 тысяч человек, включая представителей разных стран и людей с ограниченными физическими возможностями.

