Азербайджанские бойцы покорили Кубок Европы по савату - ФОТО

4 Мая 2026 07:14
На Кубке Европы по сават-ассо (французский бокс), прошедшем в болгарском городе Пловдив, сборная Азербайджана, представленная в различных возрастных группах, добилась успешных результатов. Наши спортсмены завершили турнир, завоевав в общей сложности шесть медалей.

Как сообщает İdman.Biz, среди кадетов Мехман Расул (35-40 кг) одержал победу над всеми соперниками и взял "золото". В категории юниоров обладателями бронзовых наград стали Магомед Расул (45 кг) и Аликрам Годжаев (48 кг).

В соревнованиях среди молодежи Магомед Сулейманов (+85 кг) записал в свой актив серебряную медаль. Среди взрослых на высшую ступень пьедестала поднялся Ясин Ибрагимов (65 кг), завоевав "золото", а Хикмет Халилов (+85 кг) занял третье место и удостоился "бронзы".

