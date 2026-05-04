Капоэйристы Азербайджана завоевали три медали в Германии - ФОТО

Капоэйристы Азербайджана завоевали три медали в Германии

4 Мая 2026 12:53
Капоэйристы Азербайджана завоевали три медали в Германии

Азербайджанские капоэйристы завоевали три медали в Германии

Две золотые награды и бронза на турнире в Мюнхене

Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на международном европейском турнире по капоэйре Bimba Open 2026, который прошел в Мюнхене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, представители страны поднялись на пьедестал в двух возрастных категориях.

В соревновании подростков Мехрибан Гаджибабаева завоевала золотую медаль, а Расул Мурадлы стал обладателем бронзы.

Еще одну награду высшей пробы принес сборной Рауль Гусейнов, который победил в молодежной категории.

İdman.Biz
