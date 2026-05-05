В Колумбии Monster Truck въехал в толпу: есть погибшие - ВИДЕО

Три человека погибли в колумбийском Попаяне после аварии во время шоу Monster Truck.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на местные СМИ, во время соревнования Popayan Monster Truck 2026 автомобиль "Ла Драгона" потерял управление и въехал в сектор, где находились зрители.

По предварительным данным, погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще более 38 человек получили травмы различной степени тяжести.

По информации местных властей, после преодоления препятствия у машины отказала тормозная система, из-за чего водитель полностью потерял контроль над автомобилем. За рулем находилась 52-летняя Соня Сегура. Она также пострадала, однако ее состояние оценивается как стабильное.

В ходе предварительного расследования также выяснилось, что на трибунах могло находиться больше людей, чем было предусмотрено. Участок, рассчитанный примерно на 1000 зрителей, по данным источника, принял около 1500 человек.