5 Мая 2026
RU

В Колумбии Monster Truck въехал в толпу: есть погибшие - ВИДЕО

Другое
Новости
5 Мая 2026 11:43
14
В Колумбии Monster Truck въехал в толпу: есть погибшие - ВИДЕО

Три человека погибли в колумбийском Попаяне после аварии во время шоу Monster Truck.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на местные СМИ, во время соревнования Popayan Monster Truck 2026 автомобиль "Ла Драгона" потерял управление и въехал в сектор, где находились зрители.

По предварительным данным, погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще более 38 человек получили травмы различной степени тяжести.

По информации местных властей, после преодоления препятствия у машины отказала тормозная система, из-за чего водитель полностью потерял контроль над автомобилем. За рулем находилась 52-летняя Соня Сегура. Она также пострадала, однако ее состояние оценивается как стабильное.

В ходе предварительного расследования также выяснилось, что на трибунах могло находиться больше людей, чем было предусмотрено. Участок, рассчитанный примерно на 1000 зрителей, по данным источника, принял около 1500 человек.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан выиграл "Кубок Турана" по перетягиванию каната
4 Мая 16:05
Другое

Азербайджан выиграл "Кубок Турана" по перетягиванию каната - ФОТО

Сборная стала первой в смешанной категории турнира

Почему не все одаренные дети становятся чемпионами? – РАЗБОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Мая 14:05
Другое

Почему не все одаренные дети становятся чемпионами? – РАЗБОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Ученые выяснили, какой фактор может вывести юных спортсменов на мировой уровень во взрослом возрасте

Капоэйристы Азербайджана завоевали три медали в Германии
4 Мая 12:53
Другое

Капоэйристы Азербайджана завоевали три медали в Германии - ФОТО/ВИДЕО

Две золотые награды и "бронза" на турнире в Мюнхене

Турецкие СМИ подготовили репортаж об Азербайджанской спортивной академии
4 Мая 10:29
Другое

Турецкие СМИ подготовили репортаж об Азербайджанской спортивной академии - ФОТО

A Haber и Sabah рассказали о работе ASA и международных проектах

Азербайджанские бойцы покорили Кубок Европы по савату - ФОТО
4 Мая 07:14
Другое

Азербайджанские бойцы покорили Кубок Европы по савату - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды
Фарид Гаибов встретился с министром спорта Республики Сербия - ФОТО
3 Мая 23:30
Другое

Фарид Гаибов встретился с министром спорта Республики Сербия - ФОТО

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в сфере спорта

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Мая 12:26
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финиш сезона в Английской премьер-лиге становится все напряженнее

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Мая 16:01
Мировой футбол

Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главная интрига тура - сможет ли "Комо" приблизиться к четверке, а "Наполи" сохранить шансы отсрочить чемпионство "Интера"