Анар Алекперов сел за руль на трассе Dubai Autodrome - ФОТО

Помощник Президента Азербайджана, президент автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекперов принял участие в заездах на трассе Dubai Autodrome в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает İdman.Biz, Анар Алекперов сел за руль нескольких автомобилей и поделился впечатлениями от атмосферы трассы.

Он отметил, что автоспорт объединяет людей из разных стран - новичков, любителей, профессионалов и зрителей. По словам Алекперова, эта сфера создает особую среду, в которой сочетаются скорость, эмоции и интерес к развитию автомобильной культуры.

Алекперов поблагодарил руководство Dubai Autodrome за возможность почувствовать атмосферу трассы и принять участие в заездах.

Он также подчеркнул, что визит имел значение не только с точки зрения спортивного интереса. По его словам, такой опыт может открыть новые возможности для сотрудничества и дальнейшего развития.

Отметим, что Dubai Autodrome является одной из известных автоспортивных трасс Объединенных Арабских Эмиратов.