У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру

4 мая в Шеффилде китайский снукерист У Ицзэ впервые в карьере стал чемпионом мира по снукеру.

22-летний спортсмен теперь второй самый молодой победитель турнира после Стивена Хендри, выигравшего его в 21 год в 1990 году. У также второй чемпион мира из Китая после триумфа Чжао Синьтуна в прошлом году, сообщает İdman.Biz.

В финальном матче китайский спортсмен обыграл англичанина Шона Мерфи со счетом 18:17. Исход финала решился в последнем фрейме. У Ицзэ, уступая, рискнул и забил сложный красный шар в среднюю лузу. Победитель получил 500 тыс. фунтов стерлингов ($676 тыс.).

У родился в Ланьчжоу провинции Ганьсу. В 13 лет, видя успехи сына, родители закрыли небольшой магазин, продали квартиру и вложили деньги в обучение. В 2020 году отец и сын переехали в Шеффилд, а мать осталась в Китае. В своей речи У Ицзэ поблагодарил родителей, назвав их героями.