5 Мая 2026
RU

У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру

Другое
Новости
5 Мая 2026 20:20
16
У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру

4 мая в Шеффилде китайский снукерист У Ицзэ впервые в карьере стал чемпионом мира по снукеру.

22-летний спортсмен теперь второй самый молодой победитель турнира после Стивена Хендри, выигравшего его в 21 год в 1990 году. У также второй чемпион мира из Китая после триумфа Чжао Синьтуна в прошлом году, сообщает İdman.Biz.

В финальном матче китайский спортсмен обыграл англичанина Шона Мерфи со счетом 18:17. Исход финала решился в последнем фрейме. У Ицзэ, уступая, рискнул и забил сложный красный шар в среднюю лузу. Победитель получил 500 тыс. фунтов стерлингов ($676 тыс.).

У родился в Ланьчжоу провинции Ганьсу. В 13 лет, видя успехи сына, родители закрыли небольшой магазин, продали квартиру и вложили деньги в обучение. В 2020 году отец и сын переехали в Шеффилд, а мать осталась в Китае. В своей речи У Ицзэ поблагодарил родителей, назвав их героями.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов встретился с призерами международных турниров
16:35
Другое

Фарид Гаибов встретился с призерами международных турниров - ФОТО

Министр поздравил атлетов, завоевавших 208 медалей на международных турнирах
В Колумбии Monster Truck въехал в толпу: есть погибшие - ВИДЕО
11:43
Другое

В Колумбии Monster Truck въехал в толпу: есть погибшие - ВИДЕО

Среди жертв есть ребенок, еще более 38 человек получили травмы

Азербайджан выиграл "Кубок Турана" по перетягиванию каната
4 Мая 16:05
Другое

Азербайджан выиграл "Кубок Турана" по перетягиванию каната - ФОТО

Сборная стала первой в смешанной категории турнира

Почему не все одаренные дети становятся чемпионами? – РАЗБОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Мая 14:05
Другое

Почему не все одаренные дети становятся чемпионами? – РАЗБОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Ученые выяснили, какой фактор может вывести юных спортсменов на мировой уровень во взрослом возрасте

Капоэйристы Азербайджана завоевали три медали в Германии
4 Мая 12:53
Другое

Капоэйристы Азербайджана завоевали три медали в Германии - ФОТО/ВИДЕО

Две золотые награды и "бронза" на турнире в Мюнхене

Турецкие СМИ подготовили репортаж об Азербайджанской спортивной академии
4 Мая 10:29
Другое

Турецкие СМИ подготовили репортаж об Азербайджанской спортивной академии - ФОТО

A Haber и Sabah рассказали о работе ASA и международных проектах

Самое читаемое

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
3 Мая 10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо