Стали известны новые даты проведения SportAccord в Баку

Определены новые даты проведения конвенции SportAccord в Баку - одного из самых престижных мероприятий мирового спортивного сообщества.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Baku City Circuit, форум, объединяющий более 120 международных федераций, пройдет 9-13 мая 2027 года.

В связи с изменениями в календаре SportAccord и азербайджанские партнеры согласовали новые сроки проведения мероприятия, чтобы обеспечить организацию конвенции на самом высоком уровне.

Президент SportAccord Угур Эрденер отметил: "Баку имеет для меня особое значение. Уверен, что этот город проведет следующую конвенцию на самом высоком уровне. Также хочу отдельно отметить сотрудничество со стороны азербайджанских партнеров".

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов подчеркнул, что Баку готов к проведению мероприятия.

"Как Мировая спортивная столица, Баку готов принять это престижное событие. Мы с нетерпением ждем возможности вновь встретить международное спортивное сообщество", - заявил Фарид Гаибов.

Отметим, что ранее проведение конвенции SportAccord планировалось на 24-28 мая этого года.