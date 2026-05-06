Борис Хетагуров: "Работая над книгой, слышал шум стадиона в ушах" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Книга "50 лет в футболе" рассчитана на молодое поколение, чтобы они знали историю футбола и клуба "Нефтчи".

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил автор этого автобиографического произведения - заслуженный врач Азербайджана, специалист высшей категории по спортивной медицине Борис Хетагуров.

Он рассказал, что изначально планировал написать книгу о спортивной медицине: "Но на эту тему уже вышло много литературы и методических материалов. Поэтому решил посвятить книгу своей работе и футболу. В основном работал над ней ночью: закрывал глаза и представлял тех, о ком пишу, представлял их мальчишками того времени. И, вы не поверите, в эти моменты я слышал шум стадиона в ушах".

Борис Хетагуров добавил, что столкнулся с рядом трудностей в процессе реализации этого проекта: "Уже не надеялся, что книга выйдет в свет. Столкнулся с некоторыми препятствиями, что хотел отложить ее в ящик. Думал, возможно, после меня кто-то вспомнит и издаст... Было много попыток обратиться в разные структуры, в том числе футбольные. Затем прибег к помощи министра спорта Фарида Гаибова, и он сразу же поддержал меня, благодаря чему получилось воплотить идею в жизнь. Также хочу поблагодарить руководителя отдела по связям с общественностью Министерства молодежи и спорта Габиля Мехдиева и моего редактора Вюгара Мамедова".

Автор подчеркнул, что "50 лет в футболе" издается на двух языках - азербайджанском и русском:

"Азербайджанцы, живущие за рубежом, в том числе в Казахстане, США, Германии, России, писали и просили, чтобы книга была доступна и им. Поэтому мы решили выпустить ее на двух языках. Фарид Гаибов также мгновенно поддержал меня в этом".