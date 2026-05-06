6 Мая 2026
RU

Борис Хетагуров: "Работая над книгой, слышал шум стадиона в ушах" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Другое
Новости
6 Мая 2026 17:24
25
Борис Хетагуров: "Работая над книгой, слышал шум стадиона в ушах" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Книга "50 лет в футболе" рассчитана на молодое поколение, чтобы они знали историю футбола и клуба "Нефтчи".

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил автор этого автобиографического произведения - заслуженный врач Азербайджана, специалист высшей категории по спортивной медицине Борис Хетагуров.

Он рассказал, что изначально планировал написать книгу о спортивной медицине: "Но на эту тему уже вышло много литературы и методических материалов. Поэтому решил посвятить книгу своей работе и футболу. В основном работал над ней ночью: закрывал глаза и представлял тех, о ком пишу, представлял их мальчишками того времени. И, вы не поверите, в эти моменты я слышал шум стадиона в ушах".

Борис Хетагуров добавил, что столкнулся с рядом трудностей в процессе реализации этого проекта: "Уже не надеялся, что книга выйдет в свет. Столкнулся с некоторыми препятствиями, что хотел отложить ее в ящик. Думал, возможно, после меня кто-то вспомнит и издаст... Было много попыток обратиться в разные структуры, в том числе футбольные. Затем прибег к помощи министра спорта Фарида Гаибова, и он сразу же поддержал меня, благодаря чему получилось воплотить идею в жизнь. Также хочу поблагодарить руководителя отдела по связям с общественностью Министерства молодежи и спорта Габиля Мехдиева и моего редактора Вюгара Мамедова".

Автор подчеркнул, что "50 лет в футболе" издается на двух языках - азербайджанском и русском:

"Азербайджанцы, живущие за рубежом, в том числе в Казахстане, США, Германии, России, писали и просили, чтобы книга была доступна и им. Поэтому мы решили выпустить ее на двух языках. Фарид Гаибов также мгновенно поддержал меня в этом".

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стали известны новые даты проведения SportAccord в Баку
17:09
Другое

Стали известны новые даты проведения SportAccord в Баку

Азербайджан примет один из главных мировых спортивных форумов в мае 2027 года

В Баку прошла презентация книги Бориса Хетагурова "50 лет в футболе" - ФОТО/ВИДЕО
12:50
Другое

В Баку прошла презентация книги Бориса Хетагурова "50 лет в футболе" - ФОТО/ВИДЕО

Министр и ветераны отметили вклад заслуженного врача в развитие футбола

Анар Алекперов сел за руль на трассе Dubai Autodrome
12:19
Другое

Анар Алекперов сел за руль на трассе Dubai Autodrome - ФОТО

Президент Федерации автомобилей Азербайджана поделился впечатлениями от заездов в ОАЭ

У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру
5 Мая 20:20
Другое

У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру

Его опережает только шотландец Стивен Хендри
Фарид Гаибов встретился с призерами международных турниров
5 Мая 16:35
Другое

Фарид Гаибов встретился с призерами международных турниров - ФОТО

Министр поздравил атлетов, завоевавших 208 медалей на международных турнирах
В Колумбии Monster Truck въехал в толпу: есть погибшие - ВИДЕО
5 Мая 11:43
Другое

В Колумбии Monster Truck въехал в толпу: есть погибшие - ВИДЕО

Среди жертв есть ребенок, еще более 38 человек получили травмы

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо