AMADA разъяснила федерациям антидопинговые изменения с 2027 года

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) провело встречу с представителями спортивных федераций и представило ключевые изменения, которые вступят в силу с 1 января 2027 года в рамках нового Всемирного антидопингового кодекса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AMADA, мероприятие прошло в рамках "Месяца честного спорта - 2026". Во встрече под названием "Всемирный антидопинговый кодекс 2027: основные новшества и институциональные изменения" приняли участие представители около 40 федераций.

Главной темой обсуждения стали новые положения кодекса и международных стандартов, а также роль федераций при внедрении этих изменений. Участникам разъяснили будущие обязательства, обновленные процедуры, механизмы управления результатами, требования в сфере просвещения и вопросы соответствия.

На открытии выступил начальник спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Магомедов. Он подчеркнул значение системной работы в антидопинговой сфере и отметил, что тесное взаимодействие с федерациями играет важную роль в формировании среды чистого спорта.

Исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде заявила, что применение нового кодекса должно усилить прозрачность и ответственность в спортивном управлении. Она также призвала федерации активнее участвовать в подготовке к будущим требованиям.

В завершение представители федераций получили ответы на вопросы, обменялись мнениями и обсудили дальнейшие направления сотрудничества.