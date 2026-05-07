7 Мая 2026
RU

AMADA разъяснила федерациям антидопинговые изменения с 2027 года

Другое
Новости
7 Мая 2026 15:13
22
AMADA разъяснила федерациям антидопинговые изменения с 2027 года

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) провело встречу с представителями спортивных федераций и представило ключевые изменения, которые вступят в силу с 1 января 2027 года в рамках нового Всемирного антидопингового кодекса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AMADA, мероприятие прошло в рамках "Месяца честного спорта - 2026". Во встрече под названием "Всемирный антидопинговый кодекс 2027: основные новшества и институциональные изменения" приняли участие представители около 40 федераций.

Главной темой обсуждения стали новые положения кодекса и международных стандартов, а также роль федераций при внедрении этих изменений. Участникам разъяснили будущие обязательства, обновленные процедуры, механизмы управления результатами, требования в сфере просвещения и вопросы соответствия.

На открытии выступил начальник спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Магомедов. Он подчеркнул значение системной работы в антидопинговой сфере и отметил, что тесное взаимодействие с федерациями играет важную роль в формировании среды чистого спорта.

Исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде заявила, что применение нового кодекса должно усилить прозрачность и ответственность в спортивном управлении. Она также призвала федерации активнее участвовать в подготовке к будущим требованиям.

В завершение представители федераций получили ответы на вопросы, обменялись мнениями и обсудили дальнейшие направления сотрудничества.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Борис Хетагуров: "Работая над книгой, слышал шум стадиона в ушах" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
6 Мая 17:24
Другое

Борис Хетагуров: "Работая над книгой, слышал шум стадиона в ушах" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сегодня состоялась презентация книги "50 лет в футболе"
Стали известны новые даты проведения SportAccord в Баку
6 Мая 17:09
Другое

Стали известны новые даты проведения SportAccord в Баку

Азербайджан примет один из главных мировых спортивных форумов в мае 2027 года

В Баку прошла презентация книги Бориса Хетагурова "50 лет в футболе" - ФОТО/ВИДЕО
6 Мая 12:50
Другое

В Баку прошла презентация книги Бориса Хетагурова "50 лет в футболе" - ФОТО/ВИДЕО

Министр и ветераны отметили вклад заслуженного врача в развитие футбола

Анар Алекперов сел за руль на трассе Dubai Autodrome
6 Мая 12:19
Другое

Анар Алекперов сел за руль на трассе Dubai Autodrome - ФОТО

Президент Федерации автомобилей Азербайджана поделился впечатлениями от заездов в ОАЭ

У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру
5 Мая 20:20
Другое

У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру

Его опережает только шотландец Стивен Хендри
Фарид Гаибов встретился с призерами международных турниров
5 Мая 16:35
Другое

Фарид Гаибов встретился с призерами международных турниров - ФОТО

Министр поздравил атлетов, завоевавших 208 медалей на международных турнирах

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште