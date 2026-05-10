Хаял Ибрагимов стал двукратным чемпионом Европы по ушу

Азербайджанский спортсмен Хаял Ибрагимов подтвердил статус фаворита, завоевав золотую медаль на чемпионате Европы по ушу в Лионе (Франция). Выступая в весовой категории до 52 кг среди молодежи, он второй год подряд поднялся на высшую ступень пьедестала почета, сообщает İdman.Biz.

На пути к титулу Ибрагимов одержал уверенные победы над представителями Армении и Франции. Благодаря успешному выступлению атлета, на европейской арене вновь прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Континентальное первенство во Франции продлится до 11 мая.