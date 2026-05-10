Сегодня исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

İdman.Biz напоминает, что Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван Азербайджанской Республики. Он возглавлял независимый Азербайджан с 1993 по 2003 год.

Еще в советский период управления Республикой Общенациональный лидер сделал развитие спорта и молодежной политики одним из ключевых направлений государственной политики. В этот период в стране были созданы сотни спортивных объектов, а также учебные и молодежные центры.

В 1993 году по воле азербайджанского народа Гейдар Алиев вернулся к политическому руководству и был избран Президентом независимого Азербайджана, возглавляя страну до 2003 года. На этом этапе он также продолжил политику в сфере спорта и молодежи, уделяя особое внимание ее дальнейшему укреплению.

В 1994 году по указу Гейдара Алиева было создано Министерство по делам молодежи и спорта. В 1997 году его распоряжением 2 февраля было объявлено Днем азербайджанской молодежи, что стало первой подобной инициативой в странах СНГ.

В период руководства Гейдара Алиева развитие спорта стало одним из приоритетов государственной политики, началось строительство олимпийских комплексов в регионах, были созданы условия для проведения международных соревнований.

Улучшенный вклад общенационального лидера был также отмечен наградами - он был удостоен премии Ассоциации национальных олимпийских комитетов "За заслуги" и почетного знака Европейской федерации борьбы "Золотая цепь".

Сегодня успехи Азербайджана на международной спортивной арене и проведение в стране престижных соревнований рассматриваются как продолжение спортивной политики, определенной Гейдаром Алиевым.