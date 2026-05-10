103 года со дня рождения Гейдара Алиева

Сегодня исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

İdman.Biz напоминает, что Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван Азербайджанской Республики. Он возглавлял независимый Азербайджан с 1993 по 2003 год.

Еще в советский период управления Республикой Общенациональный лидер сделал развитие спорта и молодежной политики одним из ключевых направлений государственной политики. В этот период в стране были созданы сотни спортивных объектов, а также учебные и молодежные центры.

В 1993 году по воле азербайджанского народа Гейдар Алиев вернулся к политическому руководству и был избран Президентом независимого Азербайджана, возглавляя страну до 2003 года. На этом этапе он также продолжил политику в сфере спорта и молодежи, уделяя особое внимание ее дальнейшему укреплению.

В 1994 году по указу Гейдара Алиева было создано Министерство по делам молодежи и спорта. В 1997 году его распоряжением 2 февраля было объявлено Днем азербайджанской молодежи, что стало первой подобной инициативой в странах СНГ.

В период руководства Гейдара Алиева развитие спорта стало одним из приоритетов государственной политики, началось строительство олимпийских комплексов в регионах, были созданы условия для проведения международных соревнований.

Улучшенный вклад общенационального лидера был также отмечен наградами - он был удостоен премии Ассоциации национальных олимпийских комитетов "За заслуги" и почетного знака Европейской федерации борьбы "Золотая цепь".

Сегодня успехи Азербайджана на международной спортивной арене и проведение в стране престижных соревнований рассматриваются как продолжение спортивной политики, определенной Гейдаром Алиевым.

