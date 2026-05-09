От парашютного спорта к фронтовому небу: любовь Зулейхи Сеидмамедовой к небу

Иногда спорт не ограничивается только медалью, рекордом и пьедесталом. Он превращается в школу, которая формирует характер человека и готовит его к самым тяжелым испытаниям жизни.

Жизнь Зулейхи Мирхабиб кызы Сеидмамедовой относится именно к таким судьбам.

Мы помним ее как участницу Второй мировой войны, первую азербайджанскую женщину - военного летчика, получившую звание капитана, и одну из самых известных наших героинь. Однако этот путь начался не с войны, а со спорта и любви к небу.

Зулейха еще с юных лет проявляла большой интерес к парашютному спорту и авиации. В то время эти сферы требовали не только увлеченности, но и большой смелости, воли и физической подготовки. Сеидмамедова занималась в Бакинском аэроклубе, прыгала с парашютом, выполняла полеты. А вскоре начала работать инструктором.

Она была единственной женщиной в команде парашютистов Закавказья и представляла регион на всесоюзных соревнованиях и сборах.

Сегодня сказанное может показаться обычным. Однако в 30-е годы прошлого века азербайджанская девушка, занимающаяся парашютным спортом, считалась для общества необычным и смелым явлением.

Парашютный спорт для Зулейхи Сеидмамедовой был не просто хобби. Это занятие сформировало в ней дисциплину, хладнокровие, способность быстро принимать решения и твердый характер. Позднее именно эти качества помогли ей на войне.

После начала Второй мировой войны Сеидмамедова отправилась на фронт. Она служила в женском истребительном авиационном полку, участвовала в обороне стратегических направлений, военных операциях и воздушных боях, совершив сотни боевых вылетов.

Фронтовые товарищи в своих воспоминаниях рассказывали, что Зулейха Сеидмамедова даже в сложных ситуациях не теряла спокойствия и самообладания. Для боевого летчика это качество порой считалось таким же важным, как и профессиональное мастерство.

Символично, что путь, приведший ее в боевую авиацию, начался именно со спорта. В те годы парашютная и авиационная подготовка считалась одним из самых сложных и опасных направлений физического воспитания. Даже многие мужчины не выдерживали такой нагрузки. Однако молодая бакинская девушка преодолела все трудности и позднее стала одной из личностей, которыми гордится Азербайджан.

После войны Зулейха Сеидмамедова также занималась активной общественной деятельностью, работала на различных государственных должностях и до конца жизни пользовалась большим уважением. Она скончалась в конце 90-х годов и оставила после себя незабываемый жизненный путь, в котором соединились спорт, смелость и любовь к Родине.

9 Мая - это день памяти не только героев войны, но и людей, которые вошли в историю своим характером, волей и смелостью. А жизнь Зулейхи Сеидмамедовой еще раз показывает, что спорт порой готовит человека не только к победам, но и к героизму.

