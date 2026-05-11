11 Мая 2026
RU

Ронни О'Салливан стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов

Другое
Новости
11 Мая 2026 07:20
8
Ронни О'Салливан стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов

Семикратный чемпион мира, легенда снукера 50-летний англичанин Ронни О'Салливан стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов. В финальном матче он уверенно обыграл 51-летнего Джо Перри со счетом 10:4. В финале Ронни сделал пять сотенных серий — 100, 110, 113, 129 и 131 очко, сообщает İdman.Biz.

Днем ранее в полуфинале О'Салливан переиграл Роберта Милкинса (7:5), а Крейг Стедман уступил Джо Перри (5:7).

Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов проходил в английском Шеффилде с 6 по 10 мая.

50-летний Ронни О'Салливан впервые в своей карьере стал чемпионом мира среди ветеранов. Ранее он семь раз выигрывал профессиональный чемпион мира, а также в 1991 году стал чемпионом мира среди любителей в категории до 21 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хаял Ибрагимов стал двукратным чемпионом Европы по ушу
10 Мая 03:50
Другое

Хаял Ибрагимов стал двукратным чемпионом Европы по ушу

На пути к титулу Ибрагимов одержал уверенные победы над представителями Армении и Франции
103 года со дня рождения Гейдара Алиева
10 Мая 00:01
Другое

103 года со дня рождения Гейдара Алиева

Молодежная политика, заложенная Гейдаром Алиевым, придала мощный импульс развитию спорта в стране
От парашютного спорта к фронтовому небу: любовь Зулейхи Сеидмамедовой к небу - ФОТО/ВИДЕО
9 Мая 10:53
Другое

От парашютного спорта к фронтовому небу: любовь Зулейхи Сеидмамедовой к небу - ФОТО/ВИДЕО

Легендарная летчица еще до военной карьеры вошла в историю благодаря успехам в парашютном спорте

Хаям Оруджев: "Я поставил себе цель - популяризировать национальные виды спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
8 Мая 16:16
Другое

Хаям Оруджев: "Я поставил себе цель - популяризировать национальные виды спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной Азербайджана по зорхане и пехлеванской борьбе о развитии этих видов спорта
AMADA разъяснила федерациям антидопинговые изменения с 2027 года
7 Мая 15:13
Другое

AMADA разъяснила федерациям антидопинговые изменения с 2027 года

Около 40 спортивных структур обсудили новый Всемирный антидопинговый кодекс и будущие обязательства

Борис Хетагуров: "Работая над книгой, слышал шум стадиона в ушах" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
6 Мая 17:24
Другое

Борис Хетагуров: "Работая над книгой, слышал шум стадиона в ушах" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сегодня состоялась презентация книги "50 лет в футболе"

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из "Реала"
8 Мая 09:13
Мировой футбол

40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из "Реала"

Два дня назад подписей было всего 11 млн