Азербайджанская делегация посетила турецкую Сакарью - ФОТО

Азербайджанская делегация посетила турецкую Сакарью в рамках программы обмена специалистами, направленной на развитие сотрудничества с Турцией в сфере спортивной политики.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, во время визита представители страны участвовали во встречах и заседаниях в Управлении молодежи и спорта региона Сакарья, а также посетили Исполнительную власть Сакарьи и встретились с главой администрации.

В рамках программы делегация ознакомилась с условиями, созданными для занятий разными видами спорта в закрытом спортивном зале имени Лютфю Ямана в Сакарье. Представителям Азербайджана показали инфраструктуру для баскетбола, бокса, волейбола, дзюдо, таэквондо, борьбы, настольного тенниса и кикбоксинга.

Кроме того, делегация посетила Центр водных видов спорта для каноэ и гребли, спортивный зал Карасу, центр отбора талантов и зал борьбы TOHM. Участники визита также приняли участие в мероприятии в Молодежном центре и встретились с руководителем Управления молодежи и спорта района Карасу.

Отдельной частью программы стало посещение парка, созданного в память о шехидах Ходжалы. В рамках визита для делегации также организовали экскурсию в природную зону леса Аджарлар.