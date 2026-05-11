11 Мая 2026
RU

Азербайджанская делегация посетила турецкую Сакарью - ФОТО

Другое
Новости
11 Мая 2026 17:55
18
Азербайджанская делегация посетила турецкую Сакарью

Азербайджанская делегация посетила турецкую Сакарью в рамках программы обмена специалистами, направленной на развитие сотрудничества с Турцией в сфере спортивной политики.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, во время визита представители страны участвовали во встречах и заседаниях в Управлении молодежи и спорта региона Сакарья, а также посетили Исполнительную власть Сакарьи и встретились с главой администрации.

В рамках программы делегация ознакомилась с условиями, созданными для занятий разными видами спорта в закрытом спортивном зале имени Лютфю Ямана в Сакарье. Представителям Азербайджана показали инфраструктуру для баскетбола, бокса, волейбола, дзюдо, таэквондо, борьбы, настольного тенниса и кикбоксинга.

Кроме того, делегация посетила Центр водных видов спорта для каноэ и гребли, спортивный зал Карасу, центр отбора талантов и зал борьбы TOHM. Участники визита также приняли участие в мероприятии в Молодежном центре и встретились с руководителем Управления молодежи и спорта района Карасу.

Отдельной частью программы стало посещение парка, созданного в память о шехидах Ходжалы. В рамках визита для делегации также организовали экскурсию в природную зону леса Аджарлар.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дильгам Сеидзаде: “Капоэйру путают с брейк-дансом, но в основе всегда остается бой” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
11:59
Другое

Дильгам Сеидзаде: “Капоэйру путают с брейк-дансом, но в основе всегда остается бой” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью с помощником главного тренера сборной Азербайджана по капоэйре

Ронни О'Салливан стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов
07:20
Другое

Ронни О'Салливан стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов

Очередной титул в копилке "ракеты"

Хаял Ибрагимов стал двукратным чемпионом Европы по ушу
10 Мая 03:50
Другое

Хаял Ибрагимов стал двукратным чемпионом Европы по ушу

На пути к титулу Ибрагимов одержал уверенные победы над представителями Армении и Франции
103 года со дня рождения Гейдара Алиева
10 Мая 00:01
Другое

103 года со дня рождения Гейдара Алиева

Молодежная политика, заложенная Гейдаром Алиевым, придала мощный импульс развитию спорта в стране
От парашютного спорта к фронтовому небу: любовь Зулейхи Сеидмамедовой к небу - ФОТО/ВИДЕО
9 Мая 10:53
Другое

От парашютного спорта к фронтовому небу: любовь Зулейхи Сеидмамедовой к небу - ФОТО/ВИДЕО

Легендарная летчица еще до военной карьеры вошла в историю благодаря успехам в парашютном спорте

Хаям Оруджев: "Я поставил себе цель - популяризировать национальные виды спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
8 Мая 16:16
Другое

Хаям Оруджев: "Я поставил себе цель - популяризировать национальные виды спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной Азербайджана по зорхане и пехлеванской борьбе о развитии этих видов спорта

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура