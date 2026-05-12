Шамсаддин Аббасов: “Комментатор, как и судья, одна из самых неблагодарных профессий в футболе” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Шамсаддин Аббасов – спортивный комментатор и директор отдела новостей и социальных медиа телеканала CBC Sport. Свою деятельность он начал в 2004 году. Специалист комментирует многие виды спорта, хотя центральное место в его работе занимает футбол. За его плечами – опыт на крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира по футболу и Олимпийские игры.

В интервью İdman.Biz Аббасов рассказал о сложностях и особенностях профессии комментатора, поделился необычными случаями из своей практики и высказался о современном футболе.

– Как вы стали комментатором?

– Я всегда любил спорт. Когда начал работать в спортивной редакции Lider TV, канал стал уделять большое внимание футболу, и возникла необходимость в комментаторах. Так мне и представился шанс. Я и сам этого хотел, очень усердно работал над собой.

– Как развивалось комментаторское дело в Азербайджане с тех времен?

– Когда я начинал, безусловно, было сложно – не существовало ни курсов, ни других подобных возможностей. Азербайджанская школа спортивного комментирования начала формироваться уже после обретения независимости и появления спортивных телеканалов. До этого специалисты были, но не было большого объема контента, благодаря которому они могли бы развиваться.

Сегодня в стране функционируют два спортивных телеканала. Они служат базой для подготовки кадров. CBC Sport на протяжении многих лет проводит различные конкурсы, по итогам которых отбираются комментаторы. За это время появилось много новых имен, выросших именно на школе CBC Sport. Это радует.

– Комментаторство – прибыльное дело?

– Сегодня у нас работают отличные комментаторы. Высоко ценю их деятельность и с удовольствием слушаю коллег. Но если бы сказал, что в этой профессии можно хорошо заработать, то здесь я бы, скорее, слукавил.

Больших денег в этой сфере нет. Иногда нас приглашают участвовать в рекламных кампаниях или роликах, предлагая при этом действительно смешные суммы. Если мы хотим развития и хотим видеть комментаторов на высоком уровне, то профессионализм должен оплачиваться достойно – по нормальным рыночным расценкам.

– Что нужно для того, чтобы стать хорошим комментатором?

– Прежде всего – знания. Недостаточно хорошо разбираться только в одном виде спорта, нужно ориентироваться в разных направлениях. Также комментатор должен владеть несколькими языками. Особенно когда речь идет о зарубежных соревнованиях и необходимости оперативно получать информацию с места событий.

Еще один момент – умение управлять эмоциями. Существует несколько школ комментирования: более эмоциональная и более аналитическая. Все зависит от самого человека, его темперамента, уровня знаний и опыта.

И самое важное – быть узнаваемым, иметь свою аудиторию. Тебя могут не любить, но тебя должны узнавать. Горе тому комментатору, который не смог этого добиться, даже если хорошо выполняет свою работу.

– А у вас есть своя аудитория? Кто эти люди?

– Я считаю, что у меня есть своя аудитория. Это люди начитанные, хорошо разбирающиеся в футболе и обладающие аналитическим мышлением.

Помню, во время одного из матчей я сравнил соперника “Карабаха” и сам “Карабах” с героями древнегреческих мифов. Поскольку игра проходила в Греции, придал нашим “скакунам” образ крылатого коня Пегаса и сказал, что мы пришли покорять Афину – древнегреческую богиню мудрости и военной стратегии, в честь которой назван город.

К сожалению, многие это сравнение не поняли. Были даже радикально настроенные религиозные люди, которые пытались доказать, что таким образом я якобы пропагандирую многобожие. Хотя, конечно, это было совершенно не так.

При этом со мной связался один пожилой мужчина. Он рассказал, что давно пытался заинтересовать внука легендами и мифами Древней Греции, но безуспешно. Однако после того, как мальчик услышал об этом во время трансляции, начал изучать данную тему. Для меня это большой успех. Значит, у меня есть аудитория, которая прислушивается.

– Есть ощущение, что критика – неотъемлемая часть этой профессии…

– Комментатор, как и судья – одна из самых неблагодарных профессий в футболе. Неважно, хорошо ты выполняешь свою работу или плохо – критики найдутся всегда. И это происходит во многих странах.

Обидно, что у нас многие не любят и не ценят спортивных комментаторов. Да, у всех разные вкусы, но переходить на личности и оскорбления... В социальных сетях подобное встречается очень часто. Иногда заходишь в профиль человека, который тебя оскорбляет, а ему всего 13 лет. Он еще не только в футболе не разбирается, но и, по сути, в жизни. Хотелось бы, чтобы критика была более объективной.

– Сталкивались ли вы в жизни с неприятными ситуациями, связанными с вашей работой?

– Да, вновь случай из Афин, матч – “Олимпиакос” против “Карабаха”. Комментаторская кабина там находилась вплотную к VIP-трибуне, а стекла были прозрачными. Во время каждого гола “Карабаха” весь стадион замирал, а слышно было лишь мой голос. В такие моменты люди из VIP-мест смотрели на меня, агрессивно пытались что-то сделать, подойдя вплотную к стеклу и ударяя его рукой.

Естественно, в такие моменты ты не должен передавать свои эмоции зрителю – необходимо продолжать работу и сохранять самообладание. Но было неприятно и где-то даже страшно. Ты не знаешь, что произойдет, если они вдруг ворвутся внутрь.

После матча делегат УЕФА попросил меня не спешить покидать комментаторскую кабину. В этом плане им, конечно, большое спасибо – безопасность всех участников матча для них всегда в приоритете. Спустя примерно полчаса вместе с сотрудниками службы безопасности я спокойно покинул стадион.

– Что спасает комментатора во время скучных матчей?

– Очень важно тщательно готовиться и собирать большое количество информации. При этом не всегда нужно выдавать ее зрителю в полном объеме. Если матч интересный, динамичный, с обилием голов, то избыток информации может только утомить зрителя.

Но бывают и скучные матчи, в которых возникают паузы – из-за травм, технических неполадок или других причин. Именно в такие моменты это спасает. Например, однажды матч Лиги Чемпионов между “Ливерпулем” и “Реал Мадридом” был задержан на 30 минут из-за того, что у английских болельщиков возникли проблемы с билетами. У меня была возможность выйти с эфира, но я дал знать руководству канала, что мне есть о чем говорить и мы можем продолжать.

– Как, по вашему мнению, за эти годы изменился футбол?

– Думаю, футбол потерял часть своей яркости, фантазию. За последние годы он стал продуктом тренерских идей: специалисты начали копировать друг друга, и теперь многие команды играют практически в одинаковый футбол. В нем все меньше места для индивидуальности.

Сегодня уже почти нет коллективов, которые можно назвать командой одного игрока. Для результата это хорошо, но с точки зрения зрелищности – к сожалению, нет. Я не говорю, что современный футбол стал хуже. Нет, он по-прежнему прекрасен. Но 20-30 лет назад, на мой взгляд, был более удивительным и красочным.

– А какие виды спорта, помимо футбола, вам нравится комментировать?

– Я комментировал очень много видов спорта, но больше всего, наравне с футболом, мне нравилось сумо. С ним я познакомился около десяти лет назад, когда наш канал получил права на соответствующий контент. Никто из комментаторов не рискнул взяться за него, но, к счастью, есть интернет и я начал глубоко изучать сумо. Со временем понял, насколько тесно этот вид спорта связан с историей, традициями и религией Японии.

Так я и стал комментировать соревнования по сумо. Если честно, мне этого очень не хватает. Хотелось бы, чтобы через какое-то время у меня снова появилась возможность работать на трансляциях этого прекрасного направления боевых искусств.