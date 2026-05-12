Фарид Гаибов провел 26-ю встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел 26-ю по счету встречу с представителями спортивных федераций страны. Мероприятие состоялось в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, где глава ведомства рассказал о текущей деятельности министерства, последних достижениях атлетов и ключевых задачах на ближайшую перспективу, сообщает İdman.Biz.

В центре внимания оказались технологические новинки и проекты по селекции. Участникам представили систему на базе искусственного интеллекта AzerFit, а также инициативу "Мы в поиске чемпионов — присоединяйся и ты!", направленную на выявление перспективных спортсменов. Также обсуждались вопросы спортивной медицины, профилактики травм, проведения обязательных беговых тестов и внедрение стандартов Safeguarding для обеспечения безопасности и защиты личности в спортивной среде.

Кроме того, в ходе встречи был затронут план развития города Газах как спортивной столицы 2026 года. Представители федераций также обсудили вопросы медиа-коммуникаций: для сотрудников пресс-служб анонсировали программу тренингов по PR, а также проанализировали активность организаций в социальных сетях и обменялись мнениями по текущим рабочим процессам.