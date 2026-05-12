Триумф в Лионе: сборная Азербайджана по ушу вернулась с 15 медалями

Сборная Азербайджана по ушу, принимавшая участие в 20-м чемпионате Европы в Лионе (Франция) с 5 по 10 мая, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.Biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов торжественно встретили президент Федерации ушу Азербайджана Азер Гасансой, тренеры, родители и представители СМИ.

Под руководством Эльчина Эминова национальная команда продемонстрировала блестящий результат, завоевав в общей сложности 15 медалей. В копилке сборной — 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Эти достижения стали очередным подтверждением высокого статуса азербайджанского ушу на европейской арене.