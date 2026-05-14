Фарид Гаибов: "Возвращение большой велогонки в Азербайджан - очень радостное событие для нас"

14 Мая 2026 15:36
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов прокомментировал проведение международной велогонки "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, министр заявил журналистам, что возвращение крупного международного велотурнира имеет для Азербайджана особое значение.

"Возвращение большой велогонки в Азербайджан - очень радостное событие для нас. Особенно проведение этой гонки в нашем родном Карабахе вызывает отдельную гордость и особые чувства. Баку выбран мировой спортивной столицей, и именно поэтому в нашей столице организуется большое количество масштабных соревнований. Впереди чемпионаты мира по дзюдо и сумо, матчи чемпионата Европы по волейболу, а также Кубки мира. В Азербайджане и раньше проводились международные велогонки, но возвращение такого большого турнира в нашу страну имеет для нас особое значение", - заявил Фарид Гаибов.

Министр также отметил участие в соревновании местных молодых спортсменов и выразил уверенность, что в будущем они смогут добиться более высоких результатов.

"В соревновании участвовали и наши местные молодые спортсмены. Верю, что на следующих этапах они тоже скажут свое слово. Благодарю Федерацию велоспорта Азербайджана. Организовать такие соревнования непросто. Необходимо учитывать и погодные условия", - сказал он.

Гаибов напомнил, что маршрут гонки охватил более 20 районов страны, а проведение турнира такого масштаба потребовало серьезной организационной работы.

"У Президента страны есть особые поручения Министерству молодежи и спорта и Национальному олимпийскому комитету. В различных районах, на освобожденных территориях проводятся международные турниры. Поздравляю как любителей спорта, так и жителей Ханкенди", - добавил министр.

Отметим, что в велогонке категории UCI 2.1 участвовали 24 команды из 20 стран мира. Призовой фонд турнира превысил 50 тысяч евро (более 100 тысяч манатов).

