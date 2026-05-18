18 Мая 2026
RU

Азербайджанские мастера айкидо приняли участие в международном фестивале

Другое
Новости
18 Мая 2026 10:13
12
Азербайджанские мастера айкидо приняли участие в международном фестивале

Мастера айкидо из Азербайджана приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Анкаре с участием представителей 16 стран.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, в рамках программы были организованы тренировки, мастер-классы и экзамены на получение степени дан.

Азербайджан на фестивале представляли девять сенсеев и учеников Азербайджан-Евразийского центра Айкидо и Будо.

Президент центра, обладатель черного пояса седьмого дана Назим Алиев отметил, что Азербайджан традиционно участвует в подобных международных мероприятиях.

"Айкидо - это не путь уничтожения соперника, а путь к гармонии, миру и единству. Самая большая победа - это победа над собственной агрессией. Айкидо - философия жизни", - заявил Алиев.

Он также подчеркнул, что возглавляемый им центр уделяет особое внимание популяризации айкидо среди азербайджанской молодежи и пропаганде здорового образа жизни.

Отметим, что фестиваль, в котором приняли участие более 300 инструкторов и учеников айкидо, посетил посол Японии в Турции Тамура Масами.

Добавим, что международные фестивали айкидо с участием специалистов из разных стран проводятся с 2011 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Жуткая авария остановила гонку MotoGP в Барселоне
17 Мая 17:30
Другое

Жуткая авария остановила гонку MotoGP в Барселоне - ФОТО

Испанского пилота увезли с трассы на скорой после тяжелого инцидента

В АСА обсудили развитие спорта в городской среде
15 Мая 09:28
Другое

В АСА обсудили развитие спорта в городской среде - ФОТО

В Азербайджанской спортивной академии прошел международный научный симпозиум, посвященный "Году градостроительства и архитектуры"

Фарид Гаибов: "Возвращение большой велогонки в Азербайджан - очень радостное событие для нас"
14 Мая 15:36
Другое

Фарид Гаибов: "Возвращение большой велогонки в Азербайджан - очень радостное событие для нас"

Министр спорта высказался о значении международной гонки "Баку-Ханкенди"

Названы сроки полного восстановления городского стадиона Ханкенди
14 Мая 15:11
Другое

Названы сроки полного восстановления городского стадиона Ханкенди

Министр заявил, что арена будет готова к августу или сентябрю

Эльчин Эминов: "За последние два года ушу в Азербайджане сделало шаг вперед" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Мая 17:43
Другое

Эльчин Эминов: "За последние два года ушу в Азербайджане сделало шаг вперед" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с семикратным чемпионом Европы и главным тренером сборной Азербайджана по ушу

Фарид Гаибов провел 26-ю встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО
12 Мая 22:14
Другое

Фарид Гаибов провел 26-ю встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО

В ходе встречи был затронут план развития города Газах как спортивной столицы 2026 года

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль