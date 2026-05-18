Азербайджанские мастера айкидо приняли участие в международном фестивале

Мастера айкидо из Азербайджана приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Анкаре с участием представителей 16 стран.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, в рамках программы были организованы тренировки, мастер-классы и экзамены на получение степени дан.

Азербайджан на фестивале представляли девять сенсеев и учеников Азербайджан-Евразийского центра Айкидо и Будо.

Президент центра, обладатель черного пояса седьмого дана Назим Алиев отметил, что Азербайджан традиционно участвует в подобных международных мероприятиях.

"Айкидо - это не путь уничтожения соперника, а путь к гармонии, миру и единству. Самая большая победа - это победа над собственной агрессией. Айкидо - философия жизни", - заявил Алиев.

Он также подчеркнул, что возглавляемый им центр уделяет особое внимание популяризации айкидо среди азербайджанской молодежи и пропаганде здорового образа жизни.

Отметим, что фестиваль, в котором приняли участие более 300 инструкторов и учеников айкидо, посетил посол Японии в Турции Тамура Масами.

Добавим, что международные фестивали айкидо с участием специалистов из разных стран проводятся с 2011 года.