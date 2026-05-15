15 Мая 2026
RU

В АСА обсудили развитие спорта в городской среде

Другое
Новости
15 Мая 2026 09:28
30
В АСА обсудили развитие спорта в городской среде

В Азербайджанской спортивной академии (АСА) состоялся международный научный симпозиум "Спорт в городской среде: развитие физической активности и спортивных возможностей", посвященный "Году градостроительства и архитектуры".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, целью симпозиума стало обсуждение вопросов повышения физической активности в городской среде, популяризации здорового образа жизни, развития спортивной инфраструктуры, а также изучения социального и экономического влияния спорта в условиях урбанизации и обмен международным опытом в этой сфере.

На церемонии открытия выступил ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев. Он рассказал о значении развития спорта в городской среде, популяризации физической активности и международного научного сотрудничества.

Симпозиум продолжился панельными сессиями с участием представителей зарубежных университетов. Участники представили научно-практические подходы к развитию спорта в городской среде. Иногда спорт - это не только медали и трансферы за миллионы, а еще и попытка объяснить людям, что ходить пешком полезнее, чем жить между креслом, рулем и доставкой еды.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов: "Возвращение большой велогонки в Азербайджан - очень радостное событие для нас"
14 Мая 15:36
Другое

Фарид Гаибов: "Возвращение большой велогонки в Азербайджан - очень радостное событие для нас"

Министр спорта высказался о значении международной гонки "Баку-Ханкенди"

Названы сроки полного восстановления городского стадиона Ханкенди
14 Мая 15:11
Другое

Названы сроки полного восстановления городского стадиона Ханкенди

Министр заявил, что арена будет готова к августу или сентябрю

Эльчин Эминов: "За последние два года ушу в Азербайджане сделало шаг вперед" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Мая 17:43
Другое

Эльчин Эминов: "За последние два года ушу в Азербайджане сделало шаг вперед" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с семикратным чемпионом Европы и главным тренером сборной Азербайджана по ушу

Фарид Гаибов провел 26-ю встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО
12 Мая 22:14
Другое

Фарид Гаибов провел 26-ю встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО

В ходе встречи был затронут план развития города Газах как спортивной столицы 2026 года
Сборная Азербайджана вернулась с чемпионата Европы по ушу с 15 медалями
12 Мая 12:58
Другое

Сборная Азербайджана вернулась с чемпионата Европы по ушу с 15 медалями - ФОТО

Команда завоевала семь золотых наград на турнире во Франции

Шамсаддин Аббасов: “Комментатор, как и судья, одна из самых неблагодарных профессий в футболе” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
12 Мая 12:06
Другое

Шамсаддин Аббасов: “Комментатор, как и судья, одна из самых неблагодарных профессий в футболе” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью со спортивным комментатором и директором отдела новостей и социальных медиа CBC Sport

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство
12 Мая 10:22
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство

Роналду поборется за титул в Эр-Рияде