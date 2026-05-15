В АСА обсудили развитие спорта в городской среде

В Азербайджанской спортивной академии (АСА) состоялся международный научный симпозиум "Спорт в городской среде: развитие физической активности и спортивных возможностей", посвященный "Году градостроительства и архитектуры".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, целью симпозиума стало обсуждение вопросов повышения физической активности в городской среде, популяризации здорового образа жизни, развития спортивной инфраструктуры, а также изучения социального и экономического влияния спорта в условиях урбанизации и обмен международным опытом в этой сфере.

На церемонии открытия выступил ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев. Он рассказал о значении развития спорта в городской среде, популяризации физической активности и международного научного сотрудничества.

Симпозиум продолжился панельными сессиями с участием представителей зарубежных университетов. Участники представили научно-практические подходы к развитию спорта в городской среде. Иногда спорт - это не только медали и трансферы за миллионы, а еще и попытка объяснить людям, что ходить пешком полезнее, чем жить между креслом, рулем и доставкой еды.