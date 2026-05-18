Сархан Гаджиев: "WUF13 показывает масштаб имиджа Азербайджана на мировой арене"

Исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сархан Гаджиев прокомментировал участие ассоциации в выставке Urban Expo в рамках WUF13.

Функционер поблагодарил организаторов форума за возможность представить стенд, посвященный чемпионату мира U20 2027 года, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

"Мы благодарим организаторов WUF13 и Urban Expo за созданные условия для демонстрации нашего стенда, посвященного чемпионату мира 2027 года, который пройдет при совместной организации Азербайджана и Узбекистана. Мы предоставляем каждому посетителю стенда общую информацию о предстоящем чемпионате мира. Еще раз благодарим организаторов этого проекта и желаем успехов в проведении мероприятия. Этот форум вновь демонстрирует масштаб имиджа нашей страны на глобальной арене", - отметил исполнительный вице-президент АФФА в комментариях Азертадж.

