Делегация из Албании посетила Национальную гимнастическую арену в Баку - ФОТО

19 Мая 2026 09:29
Мэр албанского города Химара Вангел Таво и члены делегации посетили Национальную гимнастическую арену в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, визит состоялся в рамках 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), проходящего в столице Азербайджана.

Гостям представили информацию об инфраструктуре арены, международных соревнованиях и спортивных мероприятиях, которые проводятся в комплексе.

Члены делегации ознакомились с возможностями спортивного объекта, условиями для организации турниров и зонами, предназначенными для спортсменов.

Во время встречи было подчеркнуто, что Национальная гимнастическая арена является одной из ключевых спортивных площадок для проведения международных мероприятий.

В рамках визита гости также осмотрели различные зоны комплекса и обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры.

