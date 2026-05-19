19 Мая 2026
RU

В Баку отметили лучших представителей fair play в спорте - ФОТО

Другое
Новости
19 Мая 2026 16:12
25
В Баку отметили лучших представителей fair play в спорте

В Национальном олимпийском комитете Азербайджана состоялась церемония награждения, посвященная Всемирному дню fair play.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было организовано Комиссией fair play НОК Азербайджана по итогам 2025 года.

В церемонии приняли участие вице-президенты Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, Земфира Мефтахетдинова, Фарид Мансуров, председатель Комиссии fair play Азербайджана Хазар Исаев, депутаты, олимпийские призеры, известные спортсмены и представители спортивной общественности.

Выступая на мероприятии, Чингиз Гусейнзаде отметил, что Комиссия fair play Азербайджана является одной из первых подобных структур, созданных в Европе. Он напомнил, что комиссия была учреждена в 1998 году по инициативе президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева.

По итогам года лауреатами премии стали Хикмет Самедов в номинации "Спортивный деятель, приверженный принципам fair play", Ламия Велиева - "Спортсмен, приверженный принципам fair play", Джабраил Гасанов - "Тренер, приверженный принципам fair play", Фуад Агаев - "Судья, приверженный принципам fair play", а Санан Шафизаде был признан лучшим пропагандистом принципов fair play.

Победители были определены на основе мнения членов Комиссии fair play НОК, а также результатов опроса среди представителей спортивных федераций и Национального олимпийского комитета.

Кроме того, специальной награды была удостоена газета "Олимпийский мир", отмеченная за вклад в популяризацию движения fair play и в связи с 25-летием издания.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ученые нашли связь между силой мышц и риском депрессии
17:22
Другое

Ученые нашли связь между силой мышц и риском депрессии

Исследование охватило почти полмиллиона человек

На Мальдивах во время погружения в подводную пещеру погибли шесть человек - ФОТО
15:06
Другое

На Мальдивах во время погружения в подводную пещеру погибли шесть человек - ФОТО

Среди жертв оказались пять итальянских дайверов и участвовавший в спасательной операции военный водолаз

Делегация из Албании посетила Национальную гимнастическую арену в Баку - ФОТО
09:29
Другое

Делегация из Албании посетила Национальную гимнастическую арену в Баку - ФОТО

Гостям рассказали о возможностях спортивного комплекса

Эмин Агаларов построит стадион в Sea Breeze?
18 Мая 19:30
Другое

Эмин Агаларов построит стадион в Sea Breeze?

Ожидается, что закладка фундамента состоится уже 20 мая
Сархан Гаджиев: "WUF13 показывает масштаб имиджа Азербайджана на мировой арене"
18 Мая 16:42
Другое

Сархан Гаджиев: "WUF13 показывает масштаб имиджа Азербайджана на мировой арене"

В АФФА рассказали о цели презентации ЧМ-2027 на Urban Expo
В Баку прошла международная конференция по инклюзивным антидопинговым подходам
18 Мая 15:47
Другое

В Баку прошла международная конференция по инклюзивным антидопинговым подходам - ФОТО

На мероприятии обсудили гендерное равенство и безопасность женщин в спорте

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО
17 Мая 00:00
Мировой футбол

"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО

Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями