В Баку отметили лучших представителей fair play в спорте - ФОТО

В Национальном олимпийском комитете Азербайджана состоялась церемония награждения, посвященная Всемирному дню fair play.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было организовано Комиссией fair play НОК Азербайджана по итогам 2025 года.

В церемонии приняли участие вице-президенты Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, Земфира Мефтахетдинова, Фарид Мансуров, председатель Комиссии fair play Азербайджана Хазар Исаев, депутаты, олимпийские призеры, известные спортсмены и представители спортивной общественности.

Выступая на мероприятии, Чингиз Гусейнзаде отметил, что Комиссия fair play Азербайджана является одной из первых подобных структур, созданных в Европе. Он напомнил, что комиссия была учреждена в 1998 году по инициативе президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева.

По итогам года лауреатами премии стали Хикмет Самедов в номинации "Спортивный деятель, приверженный принципам fair play", Ламия Велиева - "Спортсмен, приверженный принципам fair play", Джабраил Гасанов - "Тренер, приверженный принципам fair play", Фуад Агаев - "Судья, приверженный принципам fair play", а Санан Шафизаде был признан лучшим пропагандистом принципов fair play.

Победители были определены на основе мнения членов Комиссии fair play НОК, а также результатов опроса среди представителей спортивных федераций и Национального олимпийского комитета.

Кроме того, специальной награды была удостоена газета "Олимпийский мир", отмеченная за вклад в популяризацию движения fair play и в связи с 25-летием издания.