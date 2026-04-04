В Польше набирает популярность гибрид футбола и единоборств - ФОТО/ВИДЕО

В Польше получил распространение новый формат соревнований под названием "брейвбол" (Braveball), сочетающий элементы футбола и единоборств.

Как сообщает İdman.Biz, дисциплина была создана клубом боевых искусств Be Brave и за короткое время вышла за пределы Польши, распространившись в странах Восточной Европы.

Особенность формата заключается в разрешенном физическом контакте. Во время борьбы за мяч участники могут использовать элементы бокса и борьбы, одновременно контролируя мяч и защищаясь от атак соперника. Судьи вмешиваются только в случаях серьезных травм и для фиксации голов.

Матчи проводятся в закрытых залах или на площадках клеточного типа. Формат варьируется - чаще всего команды играют три на три или четыре на четыре, реже два на два. Ограниченное число участников позволяет сохранять высокий темп и плотный контакт на протяжении всей игры.

Отметим, что в соревнованиях могут участвовать как мужчины, так и женщины. При этом использование защитного снаряжения, включая боксерские перчатки, является обязательным.

Несмотря на растущую популярность, уровень жесткости брейвбол вызывает критику со стороны специалистов, которые указывают на повышенные риски травматизма.