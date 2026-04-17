17 Апреля 2026 16:46
Азербайджанские бодибилдеры вступают в новый сезон - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские бодибилдеры вступают в новый сезон. Национальная федерация объявила о проведении 26 апреля Кубка страны в ставшей традиционной локации - Jolly Joker Events Hall. А уже несколько дней спустя (1-4 мая) сборная начнет выступление на чемпионате Европы, который в очередной раз примет испанская Санта-Сусанна.

Как сообщает İdman.Biz, по традиции с первым внутренним стартом года связаны большие ожидания, так как атлеты демонстрируют на национальных соревнованиях уровень, позволяющий им добиваться успеха и на международной арене. Об этом говорит и президент национальной федерации Рауф Буняталиев.

"Любой спортсмен из первой тройки на Кубке или чемпионате страны будет за рубежом также в топе. Уровень наших спортсменов высоко отмечает даже президент Международной федерации Рафаэль Сантоха. Это дорого стоит, и наша задача состоит в том, чтобы сохранить этот знак качества и преумножать достижения", - заявил Буняталиев.

Он добавил, что Азербайджан на европейской и мировой арене бодибилдинга рассматривается в качестве главного конкурента. "Для соперников наша команда является знаком качества, ребят опасаются. Это огромное достижение и одновременно подспорье для спортсменов, которые выходят на сцену под флагом страны", - подчеркнул Р.Буняталиев.

На предстоящем Кубке страны медали будут разыграны во всех ведущих дисциплинах, включая классический бодибилдинг, Men’s Physique (пляжный бодибилдинг), бодифитнес и другие. Также на сцену выйдут и юниоры, будут разыграны и титулы в абсолютных категориях.

А затем сборная отправится в Испанию, где будет оспаривать медали чемпионата Европы. В прошлом году из Санта-Сусанны бодибилдеры привезли четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград. Абсолютный титул выиграли Исмаил Хабиев в бодибилдинге и Хидаят Гулузаде в Muscular Mens Physique. Безусловно, команда вновь окажется среди фаворитов, учитывая наследие последних лет, ведь в позапрошлом году Азербайджан занял на ЧЕ первое место в общем зачете.

Чемпионат Европы, безусловно, будет главным стартом первой половины года. А затем начнется подготовка к чемпионату мира, который на этот раз состоится в Аджмане (ОАЭ) 1-5 октября. Таким образом, второй год подряд мундиаль пройдет в странах Персидского залива – в 2024-м ЧМ принимал Эль-Хубар (Саудовская Аравия). Там наши "железные парни" выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Абсолютный титул в зачете Men's Physique завоевал Ашур Абдуллаев.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
Новости по теме

17 апреля отмечается День честного спорта
10:17
Другое

17 апреля отмечается День честного спорта

Истинная победа — не всегда первое место, а поступок
Азербайджан и Всемирная федерация капоэйры обсудили сотрудничество - ФОТО
16 Апреля 17:38
Другое

Азербайджан и Всемирная федерация капоэйры обсудили сотрудничество - ФОТО

На встрече с министром затронули развитие вида спорта в стране

После смерти отца - снос дома: тренер "Нефтчи" просит помощи у государства
16 Апреля 16:01
Другое

После смерти отца - снос дома: тренер "Нефтчи" просит помощи у государства - ВИДЕО

Эльнур Имангулиев сообщил о ночном разрушении родительского дома в Баку — техника зашла на участок в траурные дни

Трехкратный чемпион мира теперь майор: Гаджи Алиев получил воинское звание
15 Апреля 13:53
Другое

Трехкратный чемпион мира теперь майор: Гаджи Алиев получил воинское звание - ВИДЕО

Титулованного борца наградили в Пограничной службе

Посол Мексики посетила Азербайджанскую спортивную академию - ФОТО
14 Апреля 22:12
Другое

Посол Мексики посетила Азербайджанскую спортивную академию - ФОТО

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между Спортивной академией и ведущими вузами Мексики
А ты играешь честно? В Азербайджане стартовал "Месяц честного спорта"
14 Апреля 13:32
Другое

А ты играешь честно? В Азербайджане стартовал "Месяц честного спорта"

AMADA объявила масштабную антидопинговую кампанию

Самое читаемое

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера
16 Апреля 15:45
Мировой футбол

Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера

"Канониры" нацелились на турецкого вундеркинда "Реала"