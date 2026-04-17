Азербайджанские бодибилдеры вступают в новый сезон - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские бодибилдеры вступают в новый сезон. Национальная федерация объявила о проведении 26 апреля Кубка страны в ставшей традиционной локации - Jolly Joker Events Hall. А уже несколько дней спустя (1-4 мая) сборная начнет выступление на чемпионате Европы, который в очередной раз примет испанская Санта-Сусанна.

Как сообщает İdman.Biz, по традиции с первым внутренним стартом года связаны большие ожидания, так как атлеты демонстрируют на национальных соревнованиях уровень, позволяющий им добиваться успеха и на международной арене. Об этом говорит и президент национальной федерации Рауф Буняталиев.

"Любой спортсмен из первой тройки на Кубке или чемпионате страны будет за рубежом также в топе. Уровень наших спортсменов высоко отмечает даже президент Международной федерации Рафаэль Сантоха. Это дорого стоит, и наша задача состоит в том, чтобы сохранить этот знак качества и преумножать достижения", - заявил Буняталиев.

Он добавил, что Азербайджан на европейской и мировой арене бодибилдинга рассматривается в качестве главного конкурента. "Для соперников наша команда является знаком качества, ребят опасаются. Это огромное достижение и одновременно подспорье для спортсменов, которые выходят на сцену под флагом страны", - подчеркнул Р.Буняталиев.

На предстоящем Кубке страны медали будут разыграны во всех ведущих дисциплинах, включая классический бодибилдинг, Men’s Physique (пляжный бодибилдинг), бодифитнес и другие. Также на сцену выйдут и юниоры, будут разыграны и титулы в абсолютных категориях.

А затем сборная отправится в Испанию, где будет оспаривать медали чемпионата Европы. В прошлом году из Санта-Сусанны бодибилдеры привезли четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград. Абсолютный титул выиграли Исмаил Хабиев в бодибилдинге и Хидаят Гулузаде в Muscular Mens Physique. Безусловно, команда вновь окажется среди фаворитов, учитывая наследие последних лет, ведь в позапрошлом году Азербайджан занял на ЧЕ первое место в общем зачете.

Чемпионат Европы, безусловно, будет главным стартом первой половины года. А затем начнется подготовка к чемпионату мира, который на этот раз состоится в Аджмане (ОАЭ) 1-5 октября. Таким образом, второй год подряд мундиаль пройдет в странах Персидского залива – в 2024-м ЧМ принимал Эль-Хубар (Саудовская Аравия). Там наши "железные парни" выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Абсолютный титул в зачете Men's Physique завоевал Ашур Абдуллаев.