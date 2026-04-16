Азербайджан и Всемирная федерация капоэйры обсудили сотрудничество - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с президентом Всемирной федерации капоэйры Родриго Фурбино Гомесом. Главной темой переговоров стало расширение международного сотрудничества и развитие этого вида спорта в стране.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, в ходе встречи Фарид Гаибов представил гостю информацию о работе, проводимой в спортивной сфере, а также о достигнутых результатах.

Стороны обсудили перспективы развития капоэйры в Азербайджане, возможные совместные проекты и укрепление международных связей в этом направлении.

Во встрече также приняли участие президент Федерации капоэйры Азербайджана Гюнель Мурадова и другие представители организации.

Переговоры рассматриваются как шаг к более активной интеграции азербайджанской капоэйры в международную систему соревнований и программ развития.