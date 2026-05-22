Саша Илич: "Сумгайыт" не топ-клуб, но мы старались добиться большего"

22 Мая 2026 23:14
Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение от "Карабаха" (3:4) в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz , специалист отметил, что игра получилась зрелищной, а обе команды дали шанс молодым футболистам.

"Получился интересный матч. Обе команды дали шанс молодым игрокам. Было достаточно голевых моментов. Соперник вновь забил после наших ошибок", - заявил Илич.

Тренер также прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

"У меня остались хорошие впечатления. Здесь замечательные люди. "Сумгайыт" не топ-клуб, но мы достаточно старались, чтобы находиться на хороших позициях. Для меня это был интересный опыт.

Мой контракт заканчивается. Но мы еще поговорим с руководством. Если клуб хочет бороться за путевки в еврокубки, то необходимы определенные расходы. Нужны изменения. Я не говорю, что нынешние футболисты плохие, просто есть реальность. Команда высокого уровня должна допускать минимум ошибок. На протяжении сезона мы совершали слишком много простых ошибок. Поэтому изменения необходимы", - подчеркнул специалист.

Наставник "Сумгайыта" отметил, что считает работу в Азербайджане важным этапом карьеры.

"Не все зависит только от меня. Но я работал в разных странах, и это был интересный опыт. "Сумгайыт" тоже стал для меня большим опытом. У клуба хороший стадион, хорошая база. Но для дальнейшего прогресса необходимы изменения", - отметил Илич.

Также главный тренер ответил на вопрос о невыполненной задаче по выходу в еврокубки.

"Дело не только в этом. В футболе бывает много разных ситуаций. Когда-то "Лестер" становился чемпионом, а в этом сезоне вылетел даже из Чемпионшипа. В этом сезоне мы потеряли достаточно много очков, хотя в некоторых матчах играли лучше соперника. Если сократить количество ошибок, придут и результаты", - заявил он.

Илич признал, что главной проблемой команды в сезоне была нестабильность.

"Мы наносим по 20 ударов по воротам, но сколько из них становятся голами? Самое главное - уменьшить количество ошибок. Сегодняшнее поражение ничем не отличается от остальных. Поражение есть поражение. Мы слишком часто ошибаемся и пропускаем голы. В этом была наша главная проблема в сезоне", - сказал наставник.

Кроме того, сербский специалист высказался о перспективах азербайджанских клубов в еврокубках.

"Карабах" успешно выступает в Европе. В этом сезоне они вышли в плей-офф Лиги чемпионов. "Араз-Нахчыван" и "Зиря" тоже умеют проходить стадии. Верю, что и "Сабах" покажет хорошие результаты", - отметил Илич.

В завершение тренер заявил, что у "Сумгайыта" есть потенциал для роста.

"Я, возможно, не лучший тренер в мире, но когда работа идет по плану, тогда и результаты бывают хорошими. У "Сумгайыта" достаточно потенциала. Если решить некоторые вопросы, команда сможет завоевать путевку в еврокубки. Я сторонник системной и планомерной работы", - добавил Илич.

