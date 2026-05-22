Роналду вновь стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.

Как сообщает İdman.Biz, в 2026 году общий доход звездного форварда оценивается в $300 млн.

Ранее португалец уже возглавлял рейтинг Forbes в 2016, 2017, 2023, 2024 и 2025 годах.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. В сезоне-2025/26 форвард провел 37 матчей, забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Также он стал чемпионом Саудовской Аравии.

За свою карьеру Криштиану Роналду выигрывал английскую Премьер-лигу с "Манчестер Юнайтед", испанскую Ла Лигу с "Реалом" и итальянскую Серию А в составе "Ювентуса".